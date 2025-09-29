Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, через текстуровану поверхню матове скло може бути складнішим у чищенні, ніж гладке, тому важливо знати правильні методи, щоб не пошкодити його покриття. Що слід враховувати, розповідаємо далі.

До теми Від деревини до скла: що ніколи не слід чистити содою

Як почистити матове скло?

Розпиліть засіб для скла та протріть паперовими рушниками поверхню зверху вниз.

Для більшого бруду використовуйте мильний розчин: змочіть губку, протріть круговими рухами, змийте чистою водою та висушіть.

Наостанок обробіть поверхню оцтовим спреєм, щоб видалити залишки мила і надати блиску.

Як видалити складні плями?

Щоб видалити на матовому склі плями від жорсткої води, нанесіть оцет або розчин оцту з водою (1:1), залиште на 15 хвилин, потріть мікрофіброю та змийте.

Водночас для жирних плям використовуйте ацетон або рідину для зняття лаку. Наносьте її обережно ватним диском, а потім очистьте ділянку засобом для скла.

Матове скло важливо часто очищати / Фото Freepik

Як зберегти чистоту довше?

При правильному догляді матове скло може залишатися чистим достатньо довго. Як пише The Spruce, аби зберегти його доглянутим, варто:

Мити зверху вниз – так розчин стікатиме на ще неочищені ділянки, не залишаючи розводів.

Обирати хмарний день – сонце висушує рідину занадто швидко, і з’являються смуги.

Очищати кути ватними паличками – вони легко дістають бруд у важкодоступних місцях.

Спробувати стару футболку – вона добре вбирає вологу, не залишає ворсу і є екологічною альтернативою рушникам.

Чи можна зробити матове скло самостійно?

Щоб отримати вдома ефект матового скла, не обов'язково змінювати вікна чи двері. Досягнути такого результату можна за допомогою кількох підручних засобів.

Щоб створити ефект матового скла своїми руками, можна використати спеціальну плівку, але існує ще один креативний спосіб – застосування аерозольної фарби для скла, що дає матовість.