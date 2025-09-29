Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, из-за текстурированной поверхности матовое стекло может быть сложнее в чистке, чем гладкое, поэтому важно знать правильные методы, чтобы не повредить его покрытие. Что следует учитывать, рассказываем далее.

Как почистить матовое стекло?

Распылите средство для стекла и протрите бумажными полотенцами поверхность сверху вниз.

Для большей грязи используйте мыльный раствор: смочите губку, протрите круговыми движениями, смойте чистой водой и высушите.

Напоследок обработайте поверхность уксусным спреем, чтобы удалить остатки мыла и придать блеск.

Как удалить сложные пятна?

Чтобы удалить на матовом стекле пятна от жесткой воды, нанесите уксус или раствор уксуса с водой (1:1), оставьте на 15 минут, потрите микрофиброй и смойте.

В то же время для жирных пятен используйте ацетон или жидкость для снятия лака. Наносите ее осторожно ватным диском, а затем очистите участок средством для стекла.

Матовое стекло важно часто очищать / Фото Freepik

Как сохранить чистоту дольше?

При правильном уходе матовое стекло может оставаться чистым достаточно долго. Как пишет The Spruce, чтобы сохранить его ухоженным, стоит:

Мыть сверху вниз – так раствор будет стекать на еще неочищенные участки, не оставляя разводов.

Выбирать облачный день – солнце высушивает жидкость слишком быстро, и появляются полосы.

Очищать углы ватными палочками – они легко достают грязь в труднодоступных местах.

Попробовать старую футболку – она хорошо впитывает влагу, не оставляет ворса и является экологичной альтернативой полотенцам.

Можно ли сделать матовое стекло самостоятельно?

Чтобы получить дома эффект матового стекла, не обязательно менять окна или двери. Достичь такого результата можно с помощью нескольких подручных средств.

Чтобы создать эффект матового стекла своими руками, можно использовать специальную пленку, но существует еще один креативный способ – применение аэрозольной краски для стекла, что дает матовость.