Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, из-за текстурированной поверхности матовое стекло может быть сложнее в чистке, чем гладкое, поэтому важно знать правильные методы, чтобы не повредить его покрытие. Что следует учитывать, рассказываем далее.
Как почистить матовое стекло?
Распылите средство для стекла и протрите бумажными полотенцами поверхность сверху вниз.
Для большей грязи используйте мыльный раствор: смочите губку, протрите круговыми движениями, смойте чистой водой и высушите.
Напоследок обработайте поверхность уксусным спреем, чтобы удалить остатки мыла и придать блеск.
Как удалить сложные пятна?
Чтобы удалить на матовом стекле пятна от жесткой воды, нанесите уксус или раствор уксуса с водой (1:1), оставьте на 15 минут, потрите микрофиброй и смойте.
В то же время для жирных пятен используйте ацетон или жидкость для снятия лака. Наносите ее осторожно ватным диском, а затем очистите участок средством для стекла.
Матовое стекло важно часто очищать / Фото Freepik
Как сохранить чистоту дольше?
При правильном уходе матовое стекло может оставаться чистым достаточно долго. Как пишет The Spruce, чтобы сохранить его ухоженным, стоит:
- Мыть сверху вниз – так раствор будет стекать на еще неочищенные участки, не оставляя разводов.
- Выбирать облачный день – солнце высушивает жидкость слишком быстро, и появляются полосы.
- Очищать углы ватными палочками – они легко достают грязь в труднодоступных местах.
- Попробовать старую футболку – она хорошо впитывает влагу, не оставляет ворса и является экологичной альтернативой полотенцам.
Можно ли сделать матовое стекло самостоятельно?
Чтобы получить дома эффект матового стекла, не обязательно менять окна или двери. Достичь такого результата можно с помощью нескольких подручных средств.
Чтобы создать эффект матового стекла своими руками, можно использовать специальную пленку, но существует еще один креативный способ – применение аэрозольной краски для стекла, что дает матовость.