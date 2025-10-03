Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, такий наліт утворюється, коли мінерали жорсткої води взаємодіють із жирними кислотами у складі мила. Однак тут є гарна новина – для його видалення не обов’язково купувати дорогі засоби, адже впоратися допоможуть прості інгредієнти з вашої кухні. Що для цього необхідно, розповідаємо далі.

Як видалити мильний наліт?

Оцет і харчова сода

Обприскайте поверхні білим оцтом і залиште на 20 – 30 хвилин.

Посипте харчовою содою та потріть губкою чи щіткою. У важкодоступних місцях скористайтеся зубною щіткою.

Для стін і дверцят душової кабіни зробіть пасту з соди та води, нанесіть на наліт і залиште на 15 хвилин.

Змийте теплою водою й витріть насухо.

Оцет і засіб для миття посуду

Цей метод підходить для делікатних поверхонь – скла, дзеркал, склопластику.

Змішайте у пульверизаторі дві частини оцту та одну частину засобу для миття посуду.

Нанесіть суміш, залиште на 15 хвилин і змийте.

Витріть поверхню м’якою тканиною.

Мильний наліт може залишатися на різних поверхнях / Фото Pexels

Пемза або меламінові губки

Використовуйте їх лише на кераміці, порцеляні, плитці чи металевих поверхнях.

Змочіть губку або камінь, а також саму поверхню.

Акуратно потріть, уникаючи сильного натискання, щоб не подряпати.

Змийте теплою водою та висушіть.

Як запобігти повторній появі нальоту?

Як пише The Spruce, часте прибирання ванної кімнати – найкращий спосіб запобігти утворенню мильного нальоту. Однак, крім цього, є ще кілька профілактичних порад:

Після миття поверхонь нанесіть автомобільний віск, щоб ускладнити утворення мильного нальоту.

Використовуйте засіб для щоденного чищення душу зі шваброю або ганчіркою, щоб запобігти повторній появі мильного нальоту.

Перейдіть з твердого мила на рідке або гель для тіла, щоб запобігти утворенню мильного нальоту.

Як позбутися вапняного нальоту у ванній?

Крім мильного нальоту, поверхні у ванній також часто вкриваються залишками вапна.

Однак, на щастя, його також можна ефективно видалити за допомогою оцту, лимонної кислоти або поєднання соди з оцтом.

Водночас для запобігання новому нальоту рекомендується витирати поверхні насухо, провітрювати ванну кімнату та використовувати фільтри для води.