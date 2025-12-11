Какие приборы нужно выключать из розетки во время отключения света

Отключение света - это не только неудобство, но и риск для бытовой техники. После возвращения электроэнергии напряжение часто прыгает и может повышаться до более 280 В.

Специалисты советуют во время отсутствия электричества выключать технику из розеток, чтобы избежать ее порчи из-за перепадов напряжения, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens.

Какие приборы нужно выключать во время отключения света?

Телевизоры и домашние медиасистемы

Телевизор и акустика очень уязвимы к скачкам напряжения. Эксперты отмечают: при отключении света телевизоры, саундбары и домашние кинотеатры надо обязательно отсоединять. В них много чувствительных электронных компонентов, и один сильный скачок может мгновенно разрушить систему, что стоит тысячи долларов.

Системы отопления и кондиционирования

Чтобы избежать повреждений после возвращения электричества, специалисты советуют выключать отопительные и охладительные системы. Часто достаточно просто выключить автоматический выключатель в щитке.

Небольшие кухонные приборы

Микроволновые печи, кофеварки, тостеры и другая мелкая техника также могут сгореть из-за скачков напряжения. Особенно приборы с моторами и компрессорами, которые потребляют много энергии при запуске. Чтобы защитить продукты в морозилке, полезно иметь охлаждающие аккумуляторы и термосумки.

Стиральные и сушильные машины

Их также нужно отсоединять во время длительных отключений. Если они были в середине цикла, резкое восстановление питания может повредить электронные платы или вызвать короткое замыкание.

Wi-Fi роутеры и модемы Wi-Fi роутеры и модемы

Роутеры очень чувствительны к скачкам напряжения, а их замена – недешевая и неприятная вещь. Поэтому при отключении питания их лучше выдернуть из розетки.

Ваш Wi-Fi роутер может быть сложно заменить, поэтому защитите его на случай отключения электроэнергии / Фото Future

Домашние охранные системы

Если система не имеет резервного аккумулятора, ее тоже стоит отсоединить. Скачок напряжения может повредить датчики или полностью вывести систему из строя именно тогда, когда она нужна больше всего.

Компьютеры и игровые консоли

Все устройства домашнего офиса – компьютеры, мониторы, принтеры – нужно выключать. Один скачок напряжения может уничтожить важные данные или сам прибор. Игровые консоли не менее чувствительны, поэтому их тоже следует отсоединить.

Как пишет Samoa global news, когда электричество восстанавливают, подключать приборы стоит постепенно: сначала свет и маломощную технику. Мощные устройства – пылесосы, стиральные машины, обогреватели и другие – лучше не включать в первые часы после появления тока.

Даже если техника не ломается сразу, частые перепады напряжения сокращают ее срок службы.

Чтобы защитить приборы, полезно установить реле напряжения или устройства защитного отключения. Они монтируются в электросеть специалистами и автоматически отключают технику при опасных колебаниях.

Какой прибор ни в коем случае нельзя включать через удлинитель?

Удлинители предназначены для маломощных устройств, например смартфоны или ноутбуки, но не для бытовой техники с высоким потреблением энергии. Холодильники, хотя и потребляют 300 – 800 Вт, не стоит подключать через удлинитель. Их компрессоры постоянно включаются и выключаются, создавая пиковые нагрузки, которые удлинитель не выдержит.