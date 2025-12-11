Які прилади потрібно вимикати з розетки під час відключення світла

Відключення світла – це не лише незручність, а й ризик для побутової техніки. Після повернення електроенергії напруга часто стрибає і може підвищуватися до понад 280 В.

Фахівці радять під час відсутності електрики вимикати техніку з розеток, щоб уникнути її псування через перепади напруги, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

Які прилади потрібно вимикати під час відключення світла?

Телевізори та домашні медіасистеми

Телевізор та акустика дуже вразливі до стрибків напруги. Експерти наголошують: під час відключення світла телевізори, саундбари та домашні кінотеатри треба обов'язково від'єднувати. У них багато чутливих електронних компонентів, і один сильний стрибок може миттєво зруйнувати систему, що коштує тисячі доларів.

Системи опалення та кондиціонування

Щоб уникнути пошкоджень після повернення електрики, спеціалісти радять вимикати опалювальні та охолоджувальні системи. Часто достатньо просто вимкнути автоматичний вимикач у щитку.

Невеликі кухонні прилади

Мікрохвильові печі, кавоварки, тостери та інша дрібна техніка також можуть згоріти через стрибки напруги. Особливо прилади з моторами й компресорами, які споживають багато енергії під час запуску. Щоб захистити продукти в морозилці, корисно мати охолоджувальні акумулятори та термосумки.

Пральні та сушильні машини

Їх також потрібно від'єднувати під час тривалих відключень. Якщо вони були в середині циклу, різке відновлення живлення може пошкодити електронні плати або спричинити коротке замикання.

Wi-Fi роутери та модеми

Роутери дуже чутливі до стрибків напруги, а їх заміна – недешева й неприємна річ. Тож під час відключення живлення їх краще висмикнути з розетки.

Ваш Wi-Fi роутер може бути складно замінити, тому захистіть його на випадок відключення електроенергії / Фото Future

Домашні охоронні системи

Якщо система не має резервного акумулятора, її теж варто від'єднати. Стрибок напруги може пошкодити датчики або повністю вивести систему з ладу саме тоді, коли вона потрібна найбільше.

Комп'ютери та ігрові консолі

Усі пристрої домашнього офісу – комп'ютери, монітори, принтери – потрібно вимикати. Один стрибок напруги може знищити важливі дані або сам прилад. Ігрові консолі не менш чутливі, тому їх теж слід від'єднати.

Як пише Samoa global news, коли електрику відновлюють, підключати прилади варто поступово: спершу світло та малопотужну техніку. Потужні пристрої – пилососи, пральні машини, обігрівачі та інші – краще не вмикати в перші години після появи струму.

Навіть якщо техніка не ламається одразу, часті перепади напруги скорочують її термін служби.

Щоб захистити прилади, корисно встановити реле напруги або пристрої захисного вимкнення. Вони монтуються в електромережу спеціалістами та автоматично відключають техніку при небезпечних коливаннях.

Який прилад у жодному разі не можна включати через подовжувач?

Подовжувачі призначені для малопотужних пристроїв, як-от смартфони або ноутбуки, але не для побутової техніки з високим споживанням енергії. Холодильники, хоча й споживають 300 – 800 Вт, не варто підключати через подовжувач. Їхні компресори постійно вмикаються і вимикаються, створюючи пікові навантаження, які подовжувач не витримає.