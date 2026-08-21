Стоят копейки: какой кухонный мусор спасет ваши растения в саду

Многие вещи, которые мы ежедневно выбрасываем в мусор, могут обрести вторую жизнь на даче. Некоторые кухонные отходы могут стать дополнительным источником органических веществ и питательных элементов для почвы.

Эксперты Express рассказали, что не стоит выбрасывать после приготовления пищи и как правильно использовать это в саду.

Какие кухонные отходы пригодятся на огороде?

Не спешите выбрасывать кофейную гущу и яичную скорлупу в мусорный бак, ведь они могут пригодиться в саду.

Кофейная гуща

После приготовления кофе кофейную гущу можно добавлять в компост или использовать в саду в небольших количествах. В ней содержатся:

азот,

фосфор,

калий,

магний и другие органические соединения, которые помогают обогащать почву.

Особенно часто кофейную гущу используют рядом с помидорами, гортензиями и розами. При этом не стоит рассчитывать на значительное изменение кислотности почвы: влияние использованного кофе на pH обычно невелико и кратковременно.



Часто кофейную гущу используют рядом с помидорами / Фото Unsplash

В такой подкормке есть и дополнительное применение. Кофейная гуща может создавать барьер, который не нравится слизням, а также иногда помогает отпугивать муравьев и некоторых животных. Однако после дождя ее придется наносить повторно.

Важно! Эксперты советуют не покрывать землю толстым слоем кофейной гущи. Лучше использовать ее умеренно или отправлять в компост.

Яичная скорлупа

Еще один способ утилизировать кухонные отходы – измельчать яичную скорлупу и добавлять ее в почву. Она содержит кальций и может использоваться в качестве дополнительной добавки для растений, которым нужен этот элемент.

Измельченную скорлупу можно смешивать с почвой, добавлять при высадке в горшок или рассыпать вокруг растений. Особенно хорошо этот вариант подходит для:

картофеля,

огурцов,

перца,

кабачков и тыквенных культур.

Измельченную скорлупу можно смешивать с почвой / Фото Unsplash

А вот у растений, предпочитающих кислую почву, например рододендронов, использовать большое количество скорлупы не стоит. Таким образом, обычные отходы после завтрака могут обрести вторую жизнь и стать полезным дополнением к уходу за садом.