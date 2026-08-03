Не только для одежды: 10 неожиданных способов использования липкого валика в быту

Липкий валик обычно берут перед выходом из дома, чтобы быстро удалить с одежды шерсть, пыль или ворсинки. Но благодаря клейкой поверхности он может пригодиться и во время уборки, особенно когда нужно собрать мелкий мусор, не разнося его по комнате.

Такой валик поможет освежить шторы, почистить абажур, собрать блестки или крошки в труднодоступных местах. Какие еще неожиданные способы его использования стоит попробовать дома, рассказывает Марта Стюарт.

Шторы, блестки и абажуры можно почистить за несколько минут

Липкий ролик хорошо справляется с мелкими частицами, которые сложно собрать обычной тряпкой. Его клейкая поверхность захватывает пыль, волосы, шерсть и крошки, не разбрасывая их по воздуху, поэтому он особенно удобен для быстрой и точечной уборки.

Такие ролики очень хорошо удаляют ворс и шерсть животных с некоторых каркасов кроватей и диванов, хотя все зависит от материала,

– пояснила специалистка по уборке и организации пространства Бритни Ланкастер.

Этот принцип работает и со шторами, которые быстро собирают пыль, шерсть и другие мелкие загрязнения. Если ткань не хочется каждый раз снимать и стирать, достаточно осторожно пройтись роликом по поверхности, чтобы освежить ее между полноценными чистками.

Не менее полезен он будет после творческих занятий. Блестки, нитки, кусочки бумаги или конфетти часто разлетаются по столу, полу и одежде, а липкий валик позволяет собрать их, не разносив по комнате.

Кожаных материалов и влажных поверхностей лучше избегать,

– предупредила Ланкастер.

Также с помощью ролика можно быстро удалить пыль с абажура, не деформируя его и не поднимая частицы в воздух. Для этого достаточно нескольких легких движений без сильного нажатия.

Ролик поможет очистить мебель, салон автомобиля и даже собрать мелкие осколки стекла

Небольшие войлочные накладки на ножках мебели постепенно собирают пыль, волосы и другой мелкий мусор. Вместо того чтобы сразу заменять их, можно несколько раз провести по поверхности липким роликом и убрать все, что накопилось.

Не менее полезен он будет и в салоне автомобиля, где крошки и шерсть часто остаются на сиденьях или в местах, до которых сложно добраться пылесосом. Компактный ролик удобно держать в бардачке, чтобы быстро очистить обивку перед поездкой.

Он может понадобиться и после того, как в доме разбилось стекло. Даже после тщательного подметания на полу иногда остаются почти незаметные осколки. Липким роликом можно осторожно пройтись по уже убранной поверхности, а использованный лист после этого нужно сразу безопасно выбросить.

Еще одно место, где часто скапливаются крошки и пыль, – внутренняя часть ящиков. Чтобы не вынимать их из мебели и не доставать пылесос, достаточно провести роликом по дну, особенно если речь идет о кухонных ящиках.

Ролик доберется до карманов, решеток и дна сумки

В карманах пальто и курток нередко скапливаются ворсинки, кусочки бумажных салфеток и другой мелкий мусор. Вывернуть их наизнанку удается не всегда, особенно если одежда имеет плотный крой, поэтому липкий ролик станет простым способом быстро очистить ткань изнутри.

Пригодится он и для решеток колонок или вентиляторов, на которых быстро оседает пыль. Несколько легких движений помогут собрать ее с поверхности, не заталкивая частицы глубже внутрь устройства. При этом давить слишком сильно не стоит, чтобы не повредить тонкие детали.

Еще одно место, где ролик может существенно упростить уборку, – сумки и рюкзаки. На их дне часто остаются крошки, ворсинки и мелкий мусор, который сложно вытряхнуть полностью.

Достаточно опустошить сумку и провести роликом по внутренней подкладке. Такой способ особенно удобен для моделей, которые хорошо держат форму и которые нельзя просто вывернуть или постирать.