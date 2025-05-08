Почему в доме неприятно пахнет, даже после уборки: 10 возможных причин

Даже после тщательной уборки –вынесенного мусора, постиранных полотенец и блестящего холодильника –в доме может оставаться неприятный запах.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, причины могут быть неочевидны, но их важно выявить и устранить, чтобы дом не просто выглядел, но и чувствовался чистым. Самые распространенные источники скрытых запахов и способы борьбы с ними, рассказываем далее.

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Плесень и влага

Запах затхлости часто свидетельствует о наличии грибка. Он может возникать в сыром подвале, за стенами или возле протекающей сантехники. Осушитель воздуха – первый шаг к решению, но если причина – утечка или конденсат, стоит обратиться к специалистам. Плесень опасна не только для дома, но и для здоровья.

Домашние животные

Даже самые чистые любимцы могут быть источником запахов. Часто мы забываем стирать их подстилки или чистить ковры, на которых они спят. Регулярная уборка и купание животных поможет вернуть свежесть дома.

Затхлый воздух

Даже после уборки запах может оставаться в воздухе. Частое проветривание, особенно в хорошую погоду, – самый простой и эффективный способ освежить комнаты. Также стоит добавить дезодорирующие средства в мусорные корзины – например, соду или активированный уголь.

Запахи после приготовления пищи

Даже после мытья посуды запахи жареного или чеснока могут держаться часами. Помогут вытяжка, открытые окна и кипячение трав или фруктов на плите. Если хотите, чтобы кухня пахла не борщом, а свежестью – это обязательные шаги.

Неиспользованная сантехника

В ванной комнате для гостей может появляться канализационный запах – даже если она блестит от чистоты. Причина – пересохший сифон. Стоит раз в неделю запускать воду во всех кранах и душах.

Неприятные запахи возникают по разным причинам / Фото Freepik

Засоренные сливы

В стоках, которыми часто пользуются, могут накапливаться органические остатки. Сначала – прочистите слив, а затем освежите его смесью соды с горячей водой.

Неприятный запах от обуви

Прихожая или шкаф могут приобретать характерный "спортивный" запах. Старую обувь стоит выбросить, а ту, что можно – постирать. Попробуйте также посыпать ее содой или использовать дезодорант.

Матрасы

Даже если вы регулярно меняете белье, матрасы со временем накапливают запахи, влагу и пылевых клещей. Их стоит проветривать или посыпать содой перед очисткой пылесосом. Если ничего не помогает – это сигнал, что пора приобрести новый.

Старые документы и книги

Бумага стареет и начинает выделять летучие органические соединения, создающие запах антикварного магазина. Если документы не имеют ценности – их лучше оцифровать и утилизировать. Книги можно проветривать, разворачивая страницы в форме веера.

Мертвые вредители или активное заражение

Резкий гнилостный запах может свидетельствовать о том, что в стенах погибли грызуны. А аммиачный – об их присутствии сейчас. В таком случае нужно немедленно обратиться в службу дезинфекции.

К слову, приятный аромат в доме можно создать своими руками. Есть несколько советов, которые помогут превратить дом в уютное пространство.