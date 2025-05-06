Стиль против функциональности: нетипичная кухня из Берлина произвела фурор в соцсетях

Кухня, созданная берлинской супружеской парой дизайнеров, стала сенсацией в инстаграм, собрав более 290 тысяч просмотров за считанные дни.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ее нетрадиционное оформление вызвало шквал обсуждений, ведь владельцы полностью отошли от классических представлений о кухонном пространстве. Как выглядит комната, рассказываем далее.

Также интересно Для настоящих фанатов "Звездных войн": как выглядит изнутри необычный "дом Дарта Вейдера"

Как выглядит кухня, ставшая сенсацией

Дима и Гай – графические дизайнеры из Берлина – создали кухню собственноручно. В основе дизайна – идея превратить кухню в продолжение жилого пространства, который не выдает себя с первого взгляда.

В своем видео о ключевых элементах их проекта пара назвала три принципа, сформировавших концепцию пространства:

Отдельная мебель вместо шкафов, прикрепленных к стене. Супруги стремились избежать эффекта "типичной кухни" и оставили вокруг мебели свободные промежутки, создав ощущение, будто это обычные предметы интерьера, а не кухонные принадлежности.

Полный отказ от настенных шкафов. Это решение позволило сделать пространство более открытым и сосредоточиться на освещении, которое стало важной частью дизайна.

Монохромный подход. Все элементы – от мебели до столешниц – выполнены в одном цвете и из одного материала. Таким образом удалось избежать визуального разделения и сохранить целостность образа.

Как выглядит кухня пары: смотрите видео

По словам Димы, вдохновением для проекта стало само пространство – с его недостатками, дешевой плиткой и следами предыдущего ремонта. Это стало основой для создания чего-то более изысканного, не похожего на типичную кухню. Общий стиль пары он описал как "эклектичный минимализм" с влиянием брутализма и модернизма середины XX века.

Несмотря на преимущественно положительные отзывы в реальной жизни, в интернете мнения относительно такого дизайна разделились. Часть пользователей хвалила смелость и нестандартный подход. "Потрясающе – у вас невероятный вкус", "Освежающий подход к кухонному дизайну", – писали люди.

Однако критики не заставили себя ждать. "Непрактично, вероятно, для тех, кто не готовит", "Красиво, но эти щели идеальны для пауков", "Щели – это пылесборники", – скептически отзывались другие.

В результате проект Димы и Гая стал ярким примером того, как личное видение может бросить вызов устоявшимся представлениям о комфорте и практичности. Хотя их решения – не революция в дизайне, именно сочетание и подача вызвали резонанс.

Если же такая тенденция сохранится, возможно, вскоре кухни перестанут быть лишь функциональными помещениями – и станут полноценной частью интерьера, отражающей индивидуальность владельцев.

Кстати, нестандартные кухни все чаще появляются в пространствах. Так, соцсети одержимы тем, какой оригинальный дизайн кухни выбрала одна женщина.