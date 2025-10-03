Гостиная Николь Кидман поразила сочетанием двух цветов: его считали устаревшим, но это не так
- Николь Кидман оживила свою гостиную, используя комбинацию серого и зеленого.
- Эксперты отмечают, что зелено-серая цветовая гамма создает эффект естественной гармонии и именно поэтому остается актуальной.
Николы Кидман оживила свою гостиную "устаревшей" комбинацией цветов. Таким образом актриса опровергла утверждение о том, что это сочетание оттенков является пережитком прошлого.
На одной из фотографий, которую Кидман выложила в Instagram, можно разглядеть светло-серый диван с зелеными и желтыми подушками. Просто, но одновременно стильно и вневременно, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.
Почему же зелено-серое сочетание такое беспроигрышное?
Несмотря на то, что в последние годы популярными были теплые нейтральные оттенки – беж, коричневый, кремовый, – серый не исчез из дизайна. По словам экспертов, секрет успеха гостиной Николь – в простоте. Выбрав элегантный серый диван и дополнив его подушками зеленого и желтого оттенков, легко воссоздать ощущение тихой роскоши.
Мягкие зеленые и серые оттенки успокаивающе действуют на наш мозг, потому что повторяют палитру, которую мы видим в природе. Вместе эти цвета создают эффект естественной гармонии. Именно поэтому эта комбинация не теряет актуальности.
Гостиная Николь Кидман: смотрите фото
Интересно! Как пишет Martha Stewart, приглушенные, "земляные" оттенки зеленого – от шалфея до оливкового – очень популярен среди миллениалов. Успех зеленого можно объяснить тем, что работает как нейтральный цвет, но в то же время оживляет пространство. Интерьер-дизайнеры предостерегают: зеленый часто сочетают с такими же приглушенными цветами, и пространство становится монотонным. Поэтому эксперты советуют использовать зеленый как фон и для выразительности добавлять текстуры и контрастные цвета. Удачными акцентами могут стать: ярко-красный или кобальтово-синий, теплые оттенки, как глубокий ржаво-оранжевый или сливовый.
Какой тренд 2026 года нашли на кухне Памелы Андресон?
У актрисы и фотомодели Памелы Андерсон на кухне расположены кобальтовые стулья. Эксперты считают, что это предвестник будущего тренда. На смену нейтральным цветам придут смелые оттенки. Популярность в дизайне интерьера снова будут иметь основные цвета, такие как красный, синий и желтый.
