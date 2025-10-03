Ніколи Кідман оживила свою вітальню "застарілою" комбінацією кольорів. У такий спосіб акторка спростувала твердження про те, що це поєднання відтінків є пережитком минулого.

На одній зі світлині, яку Кідман виклала в Instagram, можна розгледіти світло-сірий диван із зеленими й жовтими подушками. Просто, але водночас стильно та позачасово, передає 24 Канал із посиланням на Homes and Gardens.

Чому ж зелено-сіре поєднання таке безпрограшне?

Попри те, що останніми роками популярними були теплі нейтральні відтінки – беж, коричневий, кремовий, – сірий не зник із дизайну. За словами експертів, секрет успіху вітальні Ніколь – у простоті. Вибравши елегантний сірий диван та доповнивши його подушками зеленого й жовтого відтінків, легко відтворити відчуття тихої розкоші.

М'які зелені й сірі відтінки заспокійливо діють на наш мозок, бо повторюють палітру, яку ми бачимо в природі. Разом ці кольори створюють ефект природної гармонії. Саме тому ця комбінація не втрачає актуальності.

Вітальня Ніколь Кідман: дивіться фото

Цікаво! Як пише Martha Stewart, приглушені, "земляні" відтінки зеленого – від шавлії до оливкового – дуже популярний серед мілленіалів. Успіх зеленого можна пояснити тим, що працює як нейтральний колір, але водночас оживляє простір. Інтер'єр-дизайнери застерігають: зелений часто поєднують із такими ж приглушеними кольорами, і простір стає монотонним. Тому експерти радять використовувати зелений як тло і для виразності додавати текстури і контрастні кольори. Вдалими акцентами можуть стати: яскраво-червоний або кобальтово-синій, теплі відтінки, як глибокий іржаво-оранжевий чи сливовий.

Який тренд 2026 року знайшли на кухні Памели Андресон?

В акторки і фотомоделі Памели Андерсон на кухні розташовані кобальтові стільці. Експерти вважають, що це передвісник майбутнього тренду. На зміну нейтральним кольорам прийдуть сміливі відтінки. Популярність у дизайні інтер'єру знову матимуть основні кольори, такі як червоний, синій та жовтий.