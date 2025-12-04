Как украсить новогоднюю елку: 7 главных трендов 2026 года

Новогодний декор елки ежегодно меняется, отражая современные тренды в цветах, материалах и стилях оформления. Именно поэтому украшение елки становится способом проявить индивидуальность.

Эксперты рассказали об основных тенденциях в оформлении елок в этом году, передает 24 Канал со ссылкой на The Better Homes and gardens.

Как декорировать елку в 2025 году?

Натуральные зеленые елки

Натуральные зеленые елки остаются в моде. В этом году их сочетают с нейтральными, земляными и деревянными акцентами, создавая теплую и заземленную атмосферу.

Много елок

Самый популярный тренд этого сезона – наличие нескольких елок в доме. От группы компактных елок в прихожей до тематических деревьев в разных комнатах – этот тренд можно воплотить в несколько способов.

Пышные и роскошные елки

Полная, пышная елка создает классическую праздничную атмосферу. Для особого эффекта можно выбрать елку с искусственным снегом.

Пышные деревья также практичны – они вмещают больше игрушек, гирлянд и декора.

Узкие елки

Большая пышная елка имеет красивый вид, но не у всех есть место для нее. Поэтому в этом году популярны и узкие деревца.

Яркие Kitschmas-елки

Вдохновленные вирусным TikTok-трендом Kitschy Christmas, яркие елки в этом сезоне очень популярны. Они могут быть розовыми, синими, белыми и тому подобное.

Светодиодные гирлянды в винтажном стиле

Фонарики могут полностью изменить атмосферу елки. Белые огоньки остаются классикой, популярность набирает винтажный стиль. Классические лампочки C7 и C9 в ностальгических многоцветных палитрах возвращаются в тренды.

Украсьте елку гирляндами в винтажном стиле / Фото John Bessler

Эко- и природный декор

В моде будут экологические материалы и природные дизайны – от реалистичных искусственных елок до украшений из дерева, льна и тому подобное.

Как создать дома атмосферу Рождества 90-х?

Как пишет AOL, чтобы достичь классического "зимнего сияния", как в фильме "Один дома", используйте лампочки накаливания. В отличие от LED, они излучают мягкий теплый свет, идеальный для рождественского декора. Лампочки накаливания не самые экономные, зато они были символом Рождества в 90-х.

Разместите теплые лампочки накаливания в любом месте в доме. Обвяжите ими елку, поручни или добавьте к гирляндам. Также можно украсить ими фасад дома, чтобы он сиял уютным светом.

Где нельзя ставить новогоднюю елку?

Неважно, елка – искусственная или живая, ее расположение важно с точки зрения безопасности. Эксперты советуют не ставить дерево: