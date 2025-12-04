Як прикрасити новорічну ялинку: 7 головних трендів 2026 року

Новорічний декор ялинки щороку змінюється, відображаючи сучасні тренди у кольорах, матеріалах та стилях оформлення. Саме через це прикрашання ялинки стає способом проявити індивідуальність.

Експерти розповіли про основні тенденції в оформленні ялинок у цьому році, передає 24 Канал із посиланням на The Better Homes and gardens.

Як декорувати ялинку у 2025 році?

Натуральні зелені ялинки

Натуральні зелені ялинки залишаються у моді. Цього року їх поєднують з нейтральними, земляними та дерев'яними акцентами, створюючи теплу та заземлену атмосферу.

Багато ялинок

Найпопулярніший тренд цього сезону – наявність кількох ялинок у будинку. Від групи компактних ялинок у передпокої до тематичних дерев у різних кімнатах – цей тренд можна втілити у кілька способів.

Пишні та розкішні ялинки

Повна, пишна ялинка створює класичну святкову атмосферу. Для особливого ефекту можна обрати ялинку із штучним снігом.

Пишні дерева також практичні – вони вміщують більше іграшок, гірлянд і декору.

Вузькі ялинки

Велика пишна ялинка має красивий вигляд, але не у всіх є місце для неї. Тому цього року популярні і вузькі деревця.

Яскраві Kitschmas-ялинки

Натхненні вірусним TikTok-трендом Kitschy Christmas, яскраві ялинки цього сезону дуже популярні. Вони можуть бути рожевими, синіми, білими тощо.

Світлодіодні гірлянди у вінтажному стилі

Ліхтарики можуть повністю змінити атмосферу ялинки. Білі вогники залишаються класикою, популярність набирає вінтажний стиль. Класичні лампочки C7 та C9 у ностальгійних багатоколірних палітрах повертаються у тренди.

Прикрасьте ялинку гірляндами у вінтажному стилі / Фото John Bessler

Еко- та природний декор

У моді будуть екологічні матеріали та природні дизайни – від реалістичних штучних ялинок до прикрас із дерева, льону тощо.

Як створити вдома атмосферу Різдва 90-х?

Як пише AOL, щоб досягти класичного "зимового сяйва", як у фільмі "Сам удома", використовуйте лампочки розжарювання. На відміну від LED, вони випромінюють м'яке тепле світло, ідеальне для різдвяного декору. Лампочки розжарювання не найекономніші, зате вони були символом Різдва у 90-х.

Розмістіть теплі лампочки розжарювання будь-де у будинку. Обв'яжіть ними ялинку, поручні або додайте до гірлянд. Також можна прикрасити ними фасад будинку, щоб він сяяв затишним світлом.

Де не можна ставити новорічну ялинку?

Неважливо, ялинка – штучна чи жива, її розташування важливе з точки зору безпеки. Експерти радять не ставити дерево: