Сначала этот цвет появится в нынешних идеях рождественского декора, а затем распространится и на другие элементы интерьера, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Какой цвет станет главным трендом 2026 года?

Королем 2026 года станет красный. Чтобы понять его глубокий потенциал на весь год, нужно обратиться к архивам актрисы Сальмы Хайек. Ее старые посты в Instagram с красивой красной палитрой доказывают, что она опередила свое время с этим смелым выбором цвета.

Как Хайек украсила новогоднюю елку: смотрите фото

Несмотря на то, что красный цвет иногда до сих пор связывают с устаревшими негативными представлениями, в декоре он остается одним из самых эмоциональных, самых живых и значимых в историческом контексте.

Красный наполняет пространство роскошной энергией, способной трансформировать интерьер и создавать разное настроение – от сдержанно элегантного до смело игривого – в зависимости от того, как его применить. Исторически этот цвет был символом достатка и высокого статуса.

Люди украшают свои красным с самого начала своей истории. Этот цвет присутствует на стенах пещер древних людей, а красный пигмент использовали в захоронениях неандертальцев как символ жизни. Красный имеет самую длинную визуальную длину волны среди всех цветов, что делает его самым мощным. Он известен тем, что стимулирует аппетит, способствует хорошему разговору и любви – именно поэтому остается фаворитом для столовых и спален.

Сегодня же дизайнеры особенно ценят его универсальность и способность легко адаптироваться к любому стилю.

Если оформить комнату в красных тонах и подобрать текстиль в такой же гамме, получится эффект полного погружения – это один из главных трендов 2026 года.

Впрочем, красный не обязательно должен доминировать в интерьере. Даже небольшие акценты, например красная окантовка на белой постели или край шторы, стильные и современные на вид.

Какие цветовые тенденции будут господствовать в 2026 году?

Как пишет Elle Decor, дизайнеры говорят, что в 2026 году популярными будут:

теплые и насыщенные нейтральные оттенки , такие как коричневые, терракотовые, оливковые и табачные оттенки;

, такие как коричневые, терракотовые, оливковые и табачные оттенки; драгоценные оттенки такие как как изумрудный, сапфировый, приглушенный бирюзовый, насыщенный зеленый и красноватый оттенок клюквы;

как изумрудный, сапфировый, приглушенный бирюзовый, насыщенный зеленый и красноватый оттенок клюквы; неожиданные сочетания цветов – яркие и энергичные оттенки – бирюзовый, кобальтовый, перивинкль, лайм – комбинируют с более спокойными тонами, чтобы создать баланс и настроение. Популярная техника color capping предусматривает использование одного цвета в разных оттенках в разных элементах комнаты для создания гармоничного, но динамичного интерьера.

Какие цвета выбрать для декора на праздники в 2026 году?

Дизайнеры рекомендуют использовать три палитры для новогодней елки: изумруд + серебро + хрустальный, снежно-белый, и глубокие оттенки красного и черного. Также эксперты советуют присмотреться к нейтральным оттенкам, такие как бежевый, тауп и карамель.