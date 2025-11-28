3 места дома, где никогда нельзя ставить новогоднюю елку

Неважно – новогодняя елка искусственная или живая – правильное расположение имеет большое значение. Оно определяет, как долго зеленая красавица будет радовать глаз хозяев и гостей.

Эксперты назвали три места в доме, куда никогда не следует ставить елку, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Смотрите также Названы три главные цветовые палитры для новогодней елки 2026 года

Где не стоит ставить новогоднюю елку?

Места с большой проходимостью

Может хотеться поставить елку в коридоре, как в рождественском фильме, чтобы она встречала гостей. Но для долговечности дерева лучше избегать мест с большой проходимостью, где елку могут повредить люди, дети или домашние животные. Это также может представлять риск для гостей.

Не следует ставить елку в коридоре / Фото Future PLC / Dan Duchars

Возле батарей

Если у вас искусственная или живая елка, не ставьте ее возле источников тепла – батарей или каминов.

Живая елка возле батареи быстро завянет и осыплется. Дерево высыхает и даже может загореться. Держите елку подальше от источников тепла и постоянно поливайте.

Искусственные деревья также могут повредиться от сильного тепла: обесцветиться или даже загореться. Рекомендуется держать все елки на расстоянии не менее 90 сантиметров от батарей.

Влажные места

Еще одно место, которого следует избегать, – это влажные или сырые участки в доме. Если там поставить живые или искусственные елки, на них может появиться плесень.

Где лучше всего поставить новогоднюю елку?

Как пишет Better Homes and gardens, лучшими местами для размещения новогодней елки являются:

Гостиная – классическое место, дерево становится центром праздничного декора.

Семейная комната или детская – хорошо, если проводите там больше времени или хотите, чтобы дети сами украшали дерево.

Восточная сторона дома – по фен-шую это зона семьи и здоровья.

Модно ли украшать елку бантами в 2025 году?

Новогодние праздники уже близко, и банты остаются одним из главных трендов 2025 года.

В 2025 году банты используют не только как верхушки, но и располагают по ветвям для декоративных акцентов или "каскадов". Лучше выбирать банты в гармоничной цветовой гамме и соответствующем материале. Дизайнеры советуют размещать несколько бантиков по ветвям, а не только один сверху. Следует подбирать размер бантов под елку: большие для больших деревьев, маленькие – для маленьких.