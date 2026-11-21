Осенью садоводы часто спешат укрыть гортензии мешковиной или специальной тканью, чтобы защитить кусты от морозов. Однако такая забота может оказаться излишней и даже навредить растению.

Однако есть простой способ помочь гортензии пережить холодную зиму, сообщает Rural Sprout.

Большинство гортензий хорошо переносят зимние морозы и не нуждаются в дополнительном укрытии. В то же время их устойчивость зависит от нескольких факторов:

возраста куста,

места посадки,

состояния растения после летней жары.

Особого внимания требуют молодые гортензии, которые недавно высадили в открытый грунт. Они еще не успели хорошо укорениться, поэтому могут быть более уязвимы к резким перепадам температуры.

Важно и место посадки. Кусты, растущие возле дома, сарая или живой изгороди, обычно лучше защищены от холодного ветра, чем те, что расположены посреди открытого участка.

Кроме того, гортензии очень любят влагу. Если летом растение страдало от жары и засухи, к зиме оно может оказаться ослабленным.



Большинство гортензий способны хорошо переносить зимние морозы / Фото Unsplash

Какие морозы способны выдержать гортензии?

Зимостойкость зависит и от разновидности растения. Например, крупнолистные, дуболистные и пильчатые гортензии формируют цветочные почки на прошлогодних побегах. По словам садовода, их корневая система способна выдерживать морозы примерно до -23 градусов.

Метелчатая и древовидная гортензии обладают другой особенностью: они цветут на побегах текущего года. Это делает их менее зависимыми от того, пережили ли старые ветви зимние холода. Наибольшая опасность для гортензий, цветущих на прошлогодних побегах, возникает не обязательно во время самых сильных морозов.

Часто цветковые почки гибнут в конце зимы или в начале весны, когда уже начинают набухать, но внезапно возвращаются заморозки.

Почему лучше укрыть гортензию вместо ткани?

Садовод Мики Гаст признается, что никогда не укрывала свои гортензии, растущие в открытом грунте. Все потому, что она считает, что ткань может создавать дополнительные проблемы. Она задерживает снег, который без укрытия мог бы просто падать сквозь ветви на землю. К тому же влажная мешковина во время зимних оттепелей намокает, а затем замерзает прямо на побегах.

Из-за этого ветви получают дополнительную нагрузку. Вместо этого Гаст советует позаботиться о корнях гортензии. Для этого вокруг куста стоит разложить слой мульчи. Подойдут:

компост,

сухие листья,

древесная кора,

щепа.

Такая защита помогает поддерживать более стабильную температуру почвы, уменьшает влияние резких перепадов погоды и препятствует пересыханию земли из-за холодного ветра.