Натомість є простий спосіб допомогти гортензії пережити холодну зиму, передає Rural Sprout.

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Більшість гортензій здатні добре переносити зимові морози й не потребують додаткового укриття. Водночас їхня стійкість залежить від кількох чинників:

віку куща,

місця посадки,

стану рослини після літньої спеки.

Особливої уваги потребують молоді гортензії, які нещодавно висадили у відкритий ґрунт. Вони ще не встигли добре вкоренитися, тому можуть бути вразливішими до різких перепадів температури.

Важливе й місце посадки. Кущі, які ростуть біля будинку, сараю або живоплоту, зазвичай мають кращий захист від холодного вітру, ніж ті, що розташовані посеред відкритої ділянки.

Крім того, гортензії дуже люблять вологу. Якщо влітку рослина страждала від спеки та посухи, до зими вона може підійти ослабленою.



Більшість гортензій здатні добре переносити зимові морози / Фото Unsplash

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Які морози здатні витримати гортензії?

Зимостійкість залежить і від різновиду рослини. Наприклад, крупнолиста, дуболиста та пильчаста гортензії формують квіткові бруньки на торішніх пагонах. За словами садівниці, їхня коренева система здатна витримувати морози приблизно до -23 градусів.

Волотиста та деревовидна гортензії мають іншу особливість: вони цвітуть на пагонах поточного року. Це робить їх менш залежними від того, чи пережили старі гілки зимові холоди. Найбільша небезпека для гортензій, які цвітуть на торішніх пагонах, виникає не обов'язково під час найсильніших морозів.

Часто квіткові бруньки гинуть наприкінці зими або на початку весни, коли вже починають набухати, але раптово повертаються заморозки.

Чим краще захистити гортензію замість тканини?

Садівниця Мікі Гаст зізнається, що ніколи не вкривала свої гортензії, які ростуть у відкритому ґрунті. Все тому, що вона вважає, що тканина може створювати додаткові проблеми. Вона затримує сніг, який без укриття міг би просто падати крізь гілки на землю. До того ж волога мішковина під час зимових відлиг намокає, а потім замерзає просто на пагонах.

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Через це гілки отримують додаткове навантаження. Натомість Гаст радить подбати про коріння гортензії. Для цього навколо куща варто розкласти шар мульчі. Підійдуть:

компост,

сухе листя,

деревна кора,

тріска.

Такий захист допомагає підтримувати стабільнішу температуру ґрунту, зменшує вплив різких перепадів погоди та перешкоджає пересиханню землі через холодний вітер.