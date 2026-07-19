Вы удивитесь: эксперты объяснили, стоит ли выключать кондиционер, когда открываете окна

В летнюю жару многие люди стараются как можно реже открывать окна, если в комнате работает кондиционер. Распространено мнение, что при проветривании прохладный воздух быстро выходит наружу, а кондиционер вынужден расходовать больше электроэнергии. Однако эксперты утверждают, что такая привычка не всегда верна.

Как сообщает NLC, регулярное проветривание помещения остается необходимым даже при работающем кондиционере.

Почему не стоит отказываться от проветривания?

Специалисты объясняют, что современные дома и квартиры достаточно герметичны, поэтому внутри быстро накапливаются:

углекислый газ,

избыточная влага,

различные загрязнители воздуха.

Это может приводить к головной боли, сонливости, снижению концентрации внимания, а также создавать благоприятные условия для появления плесени и пылевых клещей. Именно поэтому эксперты рекомендуют проветривать помещения примерно каждые два часа, открывая окна на 5 минут.

Эксперты рекомендуют проветривать помещение каждые два часа / Фото Unsplash

Нужно ли выключать кондиционер?

По мнению экспертов, выключать кондиционер во время короткого проветривания не обязательно. Наиболее эффективно открыть два окна, расположенные напротив или по диагонали друг от друга, чтобы создать сквозняк и быстро обновить воздух в комнате. Если же в помещении только одно окно, ускорить циркуляцию поможет вентилятор.

Специалисты отмечают, что постоянное выключение и повторное включение кондиционера может быть менее энергоэффективным, чем его непрерывная работа во время кратковременного проветривания.

Какую температуру устанавливать на кондиционере летом?