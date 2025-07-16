Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, вместе с приятной прохладой вы можете столкнуться с неприятно высокими счетами за электроэнергию. Как найти баланс между комфортом и экономией, рассказываем далее.

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Какая оптимальная температура для кондиционера летом?

Идеальная температура для кондиционера летом составляет примерно 25,5°C, когда вы дома. Если вы отсутствуете, температура может быть еще выше.

Кондиционер следует устанавливать максимум на 10 – 11 градусов ниже температуры на улице. Например, если на улице 35°C, не желательно снижать температуру в доме ниже 24°C, во избежание чрезмерной нагрузки на систему.

Что будет, если снизить температуру ниже?

Многие люди пытаются охладить дом до 20°C, но это может иметь обратный эффект. Кондиционер будет работать с перегрузкой, быстрее изнашиваться и потреблять больше электроэнергии. Кроме высоких счетов, это может привести к поломкам и дорогостоящим ремонтам.

Правильное использование кондиционера охладит жилье и сэкономит средства / Фото Freepik

Как сохранить прохладу летом?

Кроме правильной настройки кондиционера, есть несколько простых способов помочь вашему дому оставаться прохладным.

Держите шторы закрытыми днем. Солнечный свет быстро нагревает помещение. Закрытые шторы или жалюзи помогут уменьшить нагрев комнаты в течение дня.

Включите потолочные вентиляторы. Вентиляторы обеспечивают приятный воздушный поток и помогают лучше циркулировать прохладному воздуху. Летом их следует настраивать на вращение против часовой стрелки.

Используйте портативные кондиционеры. В комнатах, где особенно жарко, можно установить переносной кондиционер для локального охлаждения без перегрузки всей системы.

Устраните щели и сквозняки. Проверьте окна и двери на наличие трещин или щелей, через которые может проникать горячий воздух. Герметизация поможет уменьшить потери прохлады в доме.

Используйте бытовые приборы в вечернее время. Духовка, стиральная машина и сушилка выделяют много тепла, поэтому их лучше включать после захода солнца, чтобы не перегревать дом днем.

К слову, чтобы сэкономить летом на охлаждении, стоит выяснить, можно ли оставлять кондиционер включенным во время отпуска.