Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, вместе с приятной прохладой вы можете столкнуться с неприятно высокими счетами за электроэнергию. Как найти баланс между комфортом и экономией, рассказываем далее.
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Какая оптимальная температура для кондиционера летом?
Идеальная температура для кондиционера летом составляет примерно 25,5°C, когда вы дома. Если вы отсутствуете, температура может быть еще выше.
Кондиционер следует устанавливать максимум на 10 – 11 градусов ниже температуры на улице. Например, если на улице 35°C, не желательно снижать температуру в доме ниже 24°C, во избежание чрезмерной нагрузки на систему.
Что будет, если снизить температуру ниже?
Многие люди пытаются охладить дом до 20°C, но это может иметь обратный эффект. Кондиционер будет работать с перегрузкой, быстрее изнашиваться и потреблять больше электроэнергии. Кроме высоких счетов, это может привести к поломкам и дорогостоящим ремонтам.
Правильное использование кондиционера охладит жилье и сэкономит средства / Фото Freepik
Как сохранить прохладу летом?
- Кроме правильной настройки кондиционера, есть несколько простых способов помочь вашему дому оставаться прохладным.
- Держите шторы закрытыми днем. Солнечный свет быстро нагревает помещение. Закрытые шторы или жалюзи помогут уменьшить нагрев комнаты в течение дня.
- Включите потолочные вентиляторы. Вентиляторы обеспечивают приятный воздушный поток и помогают лучше циркулировать прохладному воздуху. Летом их следует настраивать на вращение против часовой стрелки.
- Используйте портативные кондиционеры. В комнатах, где особенно жарко, можно установить переносной кондиционер для локального охлаждения без перегрузки всей системы.
- Устраните щели и сквозняки. Проверьте окна и двери на наличие трещин или щелей, через которые может проникать горячий воздух. Герметизация поможет уменьшить потери прохлады в доме.
- Используйте бытовые приборы в вечернее время. Духовка, стиральная машина и сушилка выделяют много тепла, поэтому их лучше включать после захода солнца, чтобы не перегревать дом днем.
К слову, чтобы сэкономить летом на охлаждении, стоит выяснить, можно ли оставлять кондиционер включенным во время отпуска.