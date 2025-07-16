Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, разом із приємною прохолодою ви можете зіткнутися з неприємно високими рахунками за електроенергію. Як знайти баланс між комфортом та економією, розповідаємо далі.

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Яка оптимальна температура для кондиціонера влітку?

Ідеальна температура для кондиціонера влітку становить приблизно 25,5°C, коли ви вдома. Якщо ви відсутні, температура може бути ще вищою.

Кондиціонер варто встановлювати максимум на 10 – 11 градусів нижче за температуру на вулиці. Наприклад, якщо надворі 35°C, не бажано знижувати температуру в домі нижче 24°C, щоб уникнути надмірного навантаження на систему.

Що буде, якщо знизити температуру нижче?

Багато людей намагаються охолодити будинок до 20°C, але це може мати зворотний ефект. Кондиціонер працюватиме з перевантаженням, швидше зношуватиметься та споживатиме більше електроенергії. Окрім високих рахунків, це може призвести до поломок і дорогих ремонтів.

Правильне використання кондиціонера охолодить житло і заощадить кошти / Фото Freepik

Як зберегти прохолоду влітку?

Окрім правильного налаштування кондиціонера, є кілька простих способів допомогти вашому будинку залишатися прохолодним.

Тримайте штори закритими вдень. Сонячне світло швидко нагріває приміщення. Закриті штори чи жалюзі допоможуть зменшити нагрівання кімнати протягом дня.

Увімкніть стельові вентилятори. Вентилятори забезпечують приємний повітряний потік і допомагають краще циркулювати прохолодному повітрю. Влітку їх слід налаштовувати на обертання проти годинникової стрілки.

Використовуйте портативні кондиціонери. У кімнатах, де особливо жарко, можна встановити переносний кондиціонер для локального охолодження без перевантаження всієї системи.

Усуньте щілини й протяги. Перевірте вікна й двері на наявність тріщин або щілин, через які може проникати гаряче повітря. Герметизація допоможе зменшити втрати прохолоди в будинку.

Використовуйте побутові прилади у вечірній час. Духовка, пральна машина та сушарка виділяють багато тепла, тому їх краще вмикати після заходу сонця, щоб не перегрівати дім удень.

До слова, щоб заощадити влітку на охолодженні, варто з'ясувати, чи можна залишати кондиціонер увімкненим під час відпустки.