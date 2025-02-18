Быстро и легко: лайфхаки, которые помогут поклеить обои

Обои – это замечательный, но не простой способ обновить интерьер. Требуется настоящее мастерство, когда речь идет об их установке.

Однако с помощью нескольких разумных советов достичь профессионального результата своими руками получится даже у новичков. Как легко и быстро поклеить обои, рассказывает 24 Канал.

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Перемотайте обои в противоположном направлении

Прежде чем начать работу, стоит тщательно подготовить обойные рулоны. Вместо того, чтобы бороться со сворачиванием во время развертывания, попробуйте перемотать рулон в противоположном направлении. Это поможет сохранить бумагу ровной и готовой к наклеиванию.

Держите пространство для работы чистым

Работа на чистом столе или полу является залогом чистых обоев. Убедитесь, что пространство для наклеивания свободное от остатков клея, и нанесите равномерный слой. Это обеспечит гладкое прилегание и предотвратит загрязнение материала.

Держите инструменты под рукой

Не забывайте о важности держать инструменты под рукой во время работы. Это позволит избегут лишних перерывов и сосредоточиться на процессе наклеивания без помех.

Как поклеить обои: смотрите видео

Покрасьте стену, чтобы швы выглядели идеально

Неважно, насколько хорошо вы наклеили свои обои, всегда есть шанс, что вокруг швов появятся небольшие щели.

Один из вариантов – приобрести краску такого же цвета, как обои, и нарисовать полоску на стене, где будут швы, прежде чем наклеить обои.

Семь раз отмерь и один раз отрежь

Старая пословица актуальна здесь как никогда. Внимательное измерение помогает убедиться, что вы обрезаете обои в нужном месте. Ведь нет ничего хуже, чем обрезать их на сантиметр или два больше.

Альтернативный способ измерения – положить рулон обоев на пол, подняться по лестнице и подтянуть рулон к потолку. Обязательно оставьте несколько сантиметров в верхней и нижней части. Слезьте с лестницы и разметьте обои посередине плинтуса или внизу плинтуса и разрежьте.