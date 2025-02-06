Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, высококачественная краска действительно может покрыть обои, но этот процесс также подвергает потенциальным проблемам. Какие нюансы покраски обоев стоит учесть перед тем, как начинать это делать, рассказываем далее.

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Можно ли красить обои

Да, покраска обоев возможна. Больше всего оно имеет смысл, если удаление обоев может повредить стены или стоить слишком дорого.

Однако есть нюансы. Покраска требует правильной подготовки, качественных материалов и внимания к деталям. Иначе краска создает поверхностное натяжение, которое может отслоить обои, если они недостаточно хорошо держатся. Кроме того, краска не скроет швы, а неправильный выбор материалов может повлечь деформацию покрытия.

Когда не стоит красить обои

Несмотря на то, что закрасить старые обои вполне реально, есть случаи, когда этого не стоит делать. В частности следует учесть следующие пункты:

Обои уже повреждены. Если есть пузыри, шелушение или разрывы, краска лишь подчеркнет эти дефекты.

Текстурированные или глянцевые обои. Они плохо удерживают краску, а рельефность будет еще более заметной.

Яркие или темные узоры. Они могут просвечивать даже после нескольких слоев краски.

Можно ли закрасить обои: смотрите видео

Какие материалы выбрать и как покрасить обои

Если вы все же решили покрасить свои обои, важно подготовить необходимые материалы. Среди них: грунтовка (обязательно на масляной основе, она изолирует клей обоев, предотвращая их разбухание), финишное покрытие (можно использовать латексную или масляную краску). Для лучшего покрытия желательно выбирать светлые или нейтральные оттенки, потому что они меньше подчеркивают недостатки обоев.

Далее первым этапом нужно подготовить стены. Для этого заклейте швы обоев шпаклевкой, зашлифуйте поверхность. Затем протрите их тряпкой от пыли и защитите потолок, плинтусы и пол малярной лентой и пленкой.

Теперь нанесите на обои масляную грунтовку. Дайте ей высохнуть, а затем добавьте два слоя краски. Делайте это с перерывами для подсыхания и старайтесь наносить равномерные слои.

Обязательно проветривайте помещение, потому что масляные краски имеют сильный запах, и подождите полного высыхания, чтобы увидеть конечный результат.