Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, такой дизайн предусматривает сочетание нескольких цветов и точно не оставит ваш дом без внимания. Как это самостоятельно обновить двери в технике омбре, рассказываем дальше.

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Как сделать омбре на дверях

Прежде чем начать преобразование своих дверей, подготовьте три цвета краски, грунтовку, малярную ленту, валики и кисти.

Первым шагом снимите дверь с петель и поставьте на ровную поверхность. Достаньте ручки и замки или примените малярный скотч для их защиты. Очистите и отшлифуйте поверхность, а затем нанесите грунтовку.

Далее используйте малярную ленту, чтобы разделить двери на трети. Это поможет создать четкие границы между цветами.

Как самостоятельно покрасить дверь: смотрите видео

Начните с самого светлого цвета на верхней трети двери, среднего на второй и самого темного на нижней. Смешайте цвета на месте встречи, используя сухой малярный валик для растушевки переходов между оттенками.

Работайте быстро, чтобы краска не сохла, и продолжайте смешивать цвета для создания плавных переходов. Повторяйте эти шаги для каждого из трех цветов, придерживаясь оригинальных границ.

Для совершенного результата выбирайте оттенки, которые соответствуют вашему интерьеру и внешней среде. Учитывайте также архитектурные особенности дома для выбора идеальных цветов.

Когда двери будут закончены, выберите для них фурнитуру, подходящую к новому стилю, и установите обратно на петли. В результате такой редизайн не только повысит эстетическую привлекательность дома, но и даст вам возможность выразить ваш индивидуальный стиль через цвета.