Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, простой способ заполнить такую площадь – создать угловую книжную полку из обычных деревянных поддонов. Как это сделать своими руками, рассказываем далее.

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Как сделать угловую полку своими руками

Деревянные поддоны часто остаются после транспортировки товаров и являются источником прочной древесины, которую легко перепрофилировать.

В частности, чтобы превратить их в угловые книжные полки, стоит взять сами поддоны, столярный клей, гвозди и молоток, шпаклевку для дерева, шлифовальную бумагу, краску или лак для древесины и дверные петли.

Далее первым шагом следует подготовить древесину. Для этого разберите поддоны, удалите из них гвозди и заполните отверстия шпаклевкой для дерева. Затем отшлифуйте поверхность и обработайте лаком или краской.

Как самостоятельно сделать угловую полку: смотрите видео

Теперь используйте доски от поддонов для создания полок. Соедините их между собой, закрепив клеем и гвоздями.

Для вертикальных опор используйте две длинные балки на каждую сторону. Закрепите меньшие сегменты, чтобы образовать основу для полок, используя шурупы.

После этого соедините две боковые части с помощью дверных петель, создав прочный каркас. Разместите подготовленные полки на опоры и закрепите их.

В результате у вас получится компактная угловая полка, что станет отличным решением для малых пространств и придаст элегантности и функциональности вашему интерьеру.