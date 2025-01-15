Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, простий спосіб заповнити таку площу – створити кутову книжкову полицю зі звичайних дерев’яних піддонів. Як це зробити своїми руками, розповідаємо далі.

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Як зробити кутову полицю своїми руками

Дерев’яні піддони часто залишаються після транспортування товарів і є джерелом міцної деревини, яку легко перепрофілювати.

Зокрема, щоб перетворити їх на кутові книжкові полиці, варто взяти самі піддони, столярний клей, цвяхи та молоток, шпаклівку для дерева, шліфувальний папір, фарбу чи лак для деревини та дверні петлі.

Далі першим кроком варто підготувати деревину. Для цього розберіть піддони, видаліть з них цвяхи та заповніть отвори шпаклівкою для дерева. Потім відшліфуйте поверхню та обробіть лаком або фарбою.

Як самотужки зробити кутову полицю: дивіться відео

Тепер використовуйте дошки від піддонів для створення полиць. З’єднайте їх між собою, закріпивши клеєм і цвяхами.

Для вертикальних опор використайте дві довгі балки на кожну сторону. Закріпіть менші сегменти, щоб утворити основу для полиць, використовуючи шурупи.

Після цього з’єднайте дві бічні частини за допомогою дверних петель, створивши міцний каркас. Розмістіть підготовлені полиці на опори та закріпіть їх.

У результаті у вас вийде компактна кутова полиця, що стане чудовим рішенням для малих просторів та додасть елегантності й функціональності вашому інтер’єру.