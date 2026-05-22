Гениальный тренд или катастрофа: почему люди начали клеить обои на потолок

Еще несколько лет назад обои на потолке ассоциировались разве что со старыми квартирами или странными дизайнерскими экспериментами. Но в 2026 году этот тренд неожиданно возвращается – и все чаще появляется в современных интерьерах.

Дизайнеры называют потолок "пятой стеной" и убеждают: именно он может кардинально изменить восприятие комнаты. Об этом пишет Martha Stewart.

Какие преимущества обоев на потолке?

По словам экспертов, обои на потолке – это не просто декоративный прием, а способ сделать пространство более глубоким, уютнее и визуально интереснее. Особенно эффектно это работает в спальнях, столовых, детских комнатах и небольших помещениях, где хочется создать атмосферу "капсулы" или наоборот – добавить больше воздуха и объема.

Специалисты объясняют: правильно подобранный рисунок может изменить ощущение пространства даже без ремонта стен или замены мебели. Среди главных преимуществ:

смягчение жесткого освещения;

визуальная корректировка высоты потолка;

создание уютной атмосферы;

дополнительный акцент без перегрузки комнаты.

Светлые и органичные принты делают пространство более мягким и спокойным, тогда как смелые геометрические или темные узоры могут превратить обычную комнату в дизайнерский интерьер.

Какие обои лучше работают на потолке?

Дизайнеры советуют прежде всего учитывать высоту комнаты.

Для низких потолков лучше подходят легкие текстуры и вертикальные или едва заметные рисунки – они визуально "поднимают" пространство.

Зато в квартирах с высокими потолками можно позволить себе темные цвета, крупные орнаменты и более сложные текстуры. Именно они добавляют ощущение камерности и уюта. Еще один важный принцип – гармония с интерьером.

Специалисты рекомендуют повторять в обоях цвета штор, ковра, мебели или декоративных элементов. Тогда комната будет выглядеть целостной, а потолок не будет казаться "случайным".



Обои на стенах могут создать необычный эффект / Фото Martha Stewart

На что стоит обратить внимание?

Один и тот же потолок может выглядеть совершенно по-разному днем и вечером. Именно поэтому дизайнеры Better Homes & Gardens советуют тестировать обои перед поклейкой: прикрепить фрагмент к потолку и посмотреть, как он меняется при дневном и искусственном свете.

Особенно осторожно следует использовать глянцевые и отражающие поверхности. Они могут выглядеть эффектно, но в то же время подчеркивают все неровности, трещины и дефекты потолка. Для старых квартир или неидеальных поверхностей специалисты рекомендуют фактурные матовые обои – они лучше скрывают недостатки.

Можно ли клеить обои самостоятельно?

Теоретически – да. Но большинство дизайнеров и мастеров советуют не экспериментировать с потолком без опыта. Основная сложность заключается в том, что приходится работать на высоте, одновременно выравнивая рисунок и убирая пузырьки воздуха. Даже небольшой перекос на потолке гораздо заметнее, чем на стенах.

Профессиональные мастера также лучше работают с углами, стыками и сложными формами помещения, что особенно важно для крупных принтов или дорогих обоев.

К тому же обои на стене и потолке помогают свести к минимуму color drenching. Это тренд в интерьере, где один цвет используется для оформления всех поверхностей комнаты, создавая целостное и атмосферное пространство.