Дизайнери називають стелю "п'ятою стіною" і переконують: саме вона може кардинально змінити сприйняття кімнати. Про це пише Martha Stewart.

Дивіться також Найкращі рішення в дизайні кухні: що обирають для себе самі будівельники

Які переваги шпалер на стелі?

За словами експертів, шпалери на стелі – це не просто декоративний прийом, а спосіб зробити простір глибшим, затишнішим і візуально цікавішим. Особливо ефектно це працює у спальнях, їдальнях, дитячих кімнатах та невеликих приміщеннях, де хочеться створити атмосферу "капсули" або навпаки – додати більше повітря й об'єму.

Фахівці пояснюють: правильно підібраний малюнок може змінити відчуття простору навіть без ремонту стін чи заміни меблів. Серед головних переваг:

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

пом'якшення жорсткого освітлення;

візуальне коригування висоти стелі;

створення затишної атмосфери;

додатковий акцент без перевантаження кімнати.

Світлі та органічні принти роблять простір м'якшим і спокійнішим, тоді як сміливі геометричні або темні візерунки можуть перетворити звичайну кімнату на дизайнерський інтер'єр.

Які шпалери краще працюють на стелі?

Дизайнери радять насамперед враховувати висоту кімнати.

Для низьких стель краще підходять легкі текстури та вертикальні або ледь помітні малюнки – вони візуально "піднімають" простір.

краще підходять легкі текстури та вертикальні або ледь помітні малюнки – вони візуально "піднімають" простір. Натомість у квартирах із високими стелями можна дозволити собі темніші кольори, великі орнаменти та більш складні текстури. Саме вони додають відчуття камерності та затишку. Ще один важливий принцип – гармонія з інтер'єром.

Фахівці рекомендують повторювати у шпалерах кольори штор, килима, меблів або декоративних елементів. Тоді кімната виглядатиме цілісною, а стеля не здаватиметься "випадковою".



Шпалери на стінах можуть створити незвичний ефект / Фото Martha Stewart

На що варто звернути увагу?

Одна й та сама стеля може виглядати абсолютно по-різному вдень і ввечері. Саме тому дизайнери Better Homes & Gardens радять тестувати шпалери перед поклейкою: прикріпити фрагмент до стелі й подивитися, як він змінюється при денному та штучному світлі.

Особливо обережно варто використовувати глянцеві та відбивні поверхні. Вони можуть виглядати ефектно, але водночас підкреслюють усі нерівності, тріщини та дефекти стелі. Для старих квартир або неідеальних поверхонь фахівці рекомендують фактурні матові шпалери – вони краще приховують недоліки.

Чи можна клеїти шпалери самостійно?

Теоретично – так. Але більшість дизайнерів та майстрів радять не експериментувати зі стелею без досвіду. Основна складність полягає у тому, що доводиться працювати на висоті, одночасно вирівнюючи малюнок і прибираючи бульбашки повітря. Навіть невеликий перекіс на стелі набагато помітніший, ніж на стінах.

Професійні майстри також краще працюють із кутами, стиками та складними формами приміщення, що особливо важливо для великих принтів або дорогих шпалер.

До того ж шпалери на стіні та стелі допомагають сворити color drenching. Це тренд в інтер'єрі, де один колір використовується для оформлення всіх поверхонь кімнати, створюючи цілісний і атмосферний простір.