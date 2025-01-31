Время прощаться с обоями: почему в США и Канаде отказались от них и как декорируют стены

Обои постепенно уходят в прошлое и больше не являются незаменимым элементом декора. Зато стены начинают украшать современными материалами, которые значительно дешевле и практичнее.

Так, в США и Канаде уже не клеят новые обои. Вместо этого обрабатывают стены штукатурным покрытием. Что о нем известно – сообщает 24 Канал.

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Почему обои теряют популярность

В США и Канаде обои отходят в прошлое. Есть несколько причин этому явлению:

высокая цена: в США и Канаде обои стоят немало, и к тому же – услуги мастеров тоже недешевые. Поэтому, на одну комнату придется потратить около 2500 долларов.

сложный процесс наклеивания и тщательная подготовка стен требуют немало времени, чтобы задекорировать хотя бы одну комнату обоями.

непрактичность обоев, ведь ухаживать за ними непросто, а повреждение одного участка полностью портит вид комнаты, и приходится обновлять обои во всей комнате.

Зато в странах Запада отдают предпочтение штукатурному покрытию "нокдаун". Оно оказалось гораздо дешевле и практичнее.

"Нокдаун" – это специальное штукатурное покрытие, которое имеет текстурную поверхность. Эта технология намного дешевле, по сравнению с обоями (если в США нужно потратить около 20 долларов на квадратный метр, то эта технология – около 2 долларов за "квадрат").

Как говорят эксперты, процесс покрытия стен в технике "нокдаун" очень экономное, ведь машинка для нанесения штукатурки распыляет материал тонким слоем. После этого покрытие следует разровнять шпателем, а после – можно красить.

Кроме того, штукатурное покрытие – очень практичное, ведь его легко мыть, а обновить цвет можно в любое время.