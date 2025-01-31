Так, у США та Канаді вже не клеять нові шпалери. Натомість обробляють стіни тинькувальним покриттям. Що про нього відомо – повідомляє 24 Канал.

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Чому шпалери втрачають популярність

У США та Канаді шпалери відходять у минуле. Є кілька причин цьому явищу:

зависока ціна: у США та Канаді шпалери коштують чимало, і до того ж – послуги майстрів теж недешеві. Відтак, на одну кімнату доведеться витратити близько 2500 доларів.

складний процес наклеювання та ретельна підготовка стін потребують чимало часу, щоб задекорувати хоча б одну кімнату шпалерами.

непрактичність шпалер, адже доглядати за ними непросто, а пошкодження однієї ділянки повністю псує вигляд кімнати, й доводиться оновлювати шпалери у всій кімнаті.

Натомість у країнах Заходу віддають перевагу тинькувальному покриттю "нокдаун". Воно виявилося набагато дешевшим та практичним.

"Нокдаун" – це спеціальне штукатурне покриття, яке має текстурну поверхню. Ця технологія є набагато дешевшою, порівняно зі шпалерами (якщо у США потрібно витратити близько 20 доларів на квадратний метр, то ця технологія – близько 2 доларів за "квадрат").

Як говорять експерти, процес покриття стін у техніці "нокдаун" дуже економне, адже машинка для нанесення тинькування розпилює матеріал тонким шаром. Після цього покриття слід розрівняти шпателем, а після – можна фарбувати.

Крім того, штукатурне покриття – дуже практичне, адже його легко мити, а оновити колір можна у будь-який час.