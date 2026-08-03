Без кондиционера в изнурительную жару: 6 способов по-настоящему охладить комнату

В жару кондиционер кажется самым простым спасением, но он есть не в каждом доме, а постоянная работа техники может заметно увеличить счета за электроэнергию. В то же время сделать комнату прохладнее можно и без резких перепадов температуры и сложных решений.

Эксперты советуют начать с простых изменений в быту: не нагревать дом духовкой, не пропускать лишний солнечный свет, правильно проветривать комнату и использовать вентиляторы. Какие способы действительно помогут пережить жару без кондиционера, рассказывает Architectural Digest.

Духовка и неудачная обивка делают жару более ощутимой

В жаркие дни лучше не включать духовку без крайней необходимости, ведь она дополнительно нагревает помещение. Если есть возможность, сложные блюда можно приготовить на гриле, а тем, кто ищет более удобное решение на будущее, дизайнер Джеки Армор советует обратить внимание на индукционную варочную поверхность.

Индукционная плита не выделяет столько тепла, как обычная духовка,

– пояснила она.

На ощущение комфорта влияет и обивка мебели. Креативный директор студии Chango & Co. Сюзана Симонпьетри не советует летом сидеть на диванах из кожи, бархата, вельвета, замши или шелка.

Держитесь подальше от кожи, если только вам не нравится потеть на диване летом,

– предупредила Симонпьетри.

Для жаркой погоды лучше подходят лен и хлопок, ведь эти ткани легкие и хорошо пропускают воздух. Если менять обивку дивана не хочется, эксперт предлагает использовать съемный чехол из одного из этих материалов.

Затенение и правильное проветривание не дают комнате перегреться

Значительная часть тепла попадает в дом через окна, поэтому в жаркие часы важно не пропускать внутрь прямые солнечные лучи. Дизайнер Джеки Армор называет затенение одним из самых эффективных способов сохранить в комнате прохладу.

Защитить дом от солнца – один из самых эффективных способов сохранить прохладу. Декоративное оформление окон можно совместить с солнцезащитными шторами или функциональными римскими шторами,

– пояснила она.

Помочь могут даже простые рулонные шторы, которые закрывают стекло и не дают лучам нагревать помещение. Дизайнер Алекс Алонсо советует по возможности дополнять их легкими занавесками или плотными шторами, особенно на больших окнах и стеклянных дверях.

Даже такая простая вещь, как рулонная штора, может существенно помочь. Для дверей мы обычно рекомендуем сочетать прозрачную занавеску со светонепроницаемой шторой,

– отметил Алонсо.

Когда на улице становится прохладнее, стоит организовать циркуляцию воздуха в комнате. Для этого эксперты предлагают открыть окна на разных сторонах помещения, но не строго напротив друг друга. Так свежий воздух будет постепенно смешиваться с застоявшимся и проходить через комнату.

Потолочные и переносные вентиляторы поддерживают циркуляцию воздуха

Когда проветривания недостаточно, помочь может потолочный вентилятор. Он не снижает температуру в комнате, но постоянное движение воздуха делает жару менее ощутимой, особенно в домах без кондиционера.

Некоторые не любят потолочные вентиляторы, но я считаю, что удачно подобранная модель – лучший друг квартиры без кондиционера,

– пояснила Сюзана Симонпьетри.

По ее словам, при выборе стоит обращать внимание не только на мощность, но и на внешний вид устройства. Дизайнер отдельно советует избегать моделей со встроенными светильниками, если они не вписываются в интерьер. Когда установить потолочный вентилятор невозможно, более простым решением станет переносная модель. Такие устройства легко перемещать между комнатами, а после окончания жары можно убрать до следующего сезона.

Для быстрого результата переносные вентиляторы сейчас значительно лучше, чем раньше. Среди них есть немало интересных моделей,

– отметил дизайнер Алекс Алонсо.

Он советует выбирать вентилятор, который удобно переносить и легко хранить. Таквое устройство не заменит кондиционер, но поможет поддерживать циркуляцию воздуха там, где это нужно больше всего.