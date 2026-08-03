Експерти радять почати з простих змін у побуті: не нагрівати оселю духовкою, не впускати зайве сонце, правильно провітрювати кімнату й використовувати вентилятори. Які способи справді допоможуть пережити спеку без кондиціонера, розповідає Architectural Digest.

Духовка й невдала оббивка роблять спеку відчутнішою

У спекотні дні краще не вмикати духовку без нагальної потреби, адже вона додатково нагріває приміщення. Якщо є можливість, складні страви можна приготувати на грилі, а тим, хто шукає зручніше рішення на майбутнє, дизайнерка Джекі Армор радить звернути увагу на індукційну варильну поверхню.

Індукційна плита не виділяє стільки тепла, як звичайна духовка,

– пояснила вона.

На відчуття комфорту впливає й оббивка меблів. Креативна директорка студії Chango & Co. Сюзана Сімонп'єтрі не радить улітку сидіти на диванах зі шкіри, оксамиту, вельвету, замші чи шовку.

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Тримайтеся подалі від шкіри, якщо тільки вам не подобається пітніти на дивані влітку,

– застерегла Сімонп'єтрі.

Для спекотної погоди краще підходять льон і бавовна, адже ці тканини легкі та добре пропускають повітря. Якщо змінювати оббивку дивана немає бажання, експертка пропонує використати знімний чохол із одного з цих матеріалів.

Затінення й правильне провітрювання не дають кімнаті перегрітися

Значна частина тепла потрапляє до оселі через вікна, тому в спекотні години важливо не пропускати всередину пряме сонячне проміння. Дизайнерка Джекі Армор називає затінення одним із найдієвіших способів зберегти в кімнаті прохолоду.

Захистити дім від сонця – один із найефективніших способів зберегти прохолоду. Декоративне оформлення вікон можна поєднати із сонцезахисними шторами або функціональними римськими моделями,

– пояснила вона.

Допомогти можуть навіть прості рулонні штори, які закривають скло й не дають променям нагрівати приміщення. Дизайнер Алекс Алонсо радить за можливості доповнювати їх легкими фіранками або щільними шторами, особливо на великих вікнах і скляних дверях.

Навіть така проста річ, як рулонна штора, може суттєво допомогти. Для дверей ми зазвичай радимо поєднувати прозору фіранку зі світлонепроникною шторою,

– зазначив Алонсо.

Коли надворі стає прохолодніше, варто організувати рух повітря в кімнаті. Для цього експерти пропонують відчинити вікна на різних боках приміщення, але не строго одне навпроти одного. Так свіже повітря поступово змішуватиметься із застояним і проходитиме через кімнату.

Стельові та переносні вентилятори підтримують рух повітря

Коли провітрювання недостатньо, допомогти може стельовий вентилятор. Він не знижує температуру в кімнаті, але постійний рух повітря робить спеку менш відчутною, особливо в оселях без кондиціонера.

Дехто не любить стельові вентилятори, але я вважаю, що вдало підібрана модель – найкращий друг квартири без кондиціонера,

– пояснила Сюзана Сімонп'єтрі.

За її словами, під час вибору варто звертати увагу не лише на потужність, а й на зовнішній вигляд пристрою. Дизайнерка окремо радить уникати моделей із вбудованими світильниками, якщо вони не вписуються в інтер'єр. Коли встановити стельовий вентилятор неможливо, простішим рішенням стане переносна модель. Такі пристрої легко переміщати між кімнатами, а після завершення спеки можна прибрати до наступного сезону.

Для швидкого результату переносні вентилятори зараз значно кращі, ніж раніше. Серед них є чимало цікавих моделей,

– зазначив дизайнер Алекс Алонсо.

Він радить обирати вентилятор, який зручно переносити й легко зберігати. Такий пристрій не замінить кондиціонер, але допоможе підтримувати рух повітря там, де це потрібно найбільше.