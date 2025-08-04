Дизайн ванной комнаты – это не только о плитке, цвете стен или сантехнике. Это пространство с повышенным уровнем влаги, а значит – с высоким риском появления плесени и грибка.

Именно поэтому, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, выбор отделки для окон в ванной комнате требует особого внимания. О том, на что стоит обращать внимание, рассказываем далее.

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Не только красота, но и практичность

Отделка окон в ванной должна быть водостойкой и легко очищаемой. Выбирать стоит тонированное стекло или оконную пленку для обеспечения приватности, шторы или жалюзи из водостойких материалов, которые не впитывают влагу. Кроме того, желательно избегать тканевых штор, которые могут стать источником плесени.

Также даже в хорошо проветриваемых ванных комнатах может появляться грибок – именно из-за влажных штор или пористых материалов. Особенно опасно, если такие материалы накапливают влагу и остаются влажными после принятия душа или ванны.

Важность цвета

Цвет оконных покрытий также имеет значение. Они влияют на освещение пространства и его восприятие. Лучше всего выбирать:

нейтральные или мягкие теплые оттенки с розовым подтоном – они создают приятную атмосферу;

избегать слишком темных или насыщенных цветов, которые могут затемнять пространство или искажать естественный свет.

Это особенно актуально, если ванная комната используется как место для утренних рутин – макияжа или бритья.

Приватность и функциональность

Если у вас небольшая ванная, особенно с окном рядом с туалетом, стоит отдавать предпочтение матовому стеклу или оконной пленке. Они предоставляют нужную приватность и не требуют сложного ухода.

А в просторной и хорошо вентилируемой ванной можно позволить себе влагостойкие римские шторы, которые придадут мягкости и текстуры интерьеру.

К слову, создать эффект матового покрытия на окнах можно самостоятельно, используя соль Эпсома и пиво.