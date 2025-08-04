Саме тому, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, вибір оздоблення для вікон у ванній кімнаті вимагає особливої уваги. Про те, на що варто звертати увагу, розповідаємо далі.

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Не лише краса, а й практичність

Оздоблення вікон у ванній повинне бути водостійким і легко очищуваним. Обирати варто тоноване скло або віконну плівку для забезпечення приватності, штори чи жалюзі з водостійких матеріалів, які не вбирають вологу. Крім того, бажано уникати тканинних штор, які можуть стати джерелом плісняви.

Також навіть у добре провітрюваних ванних кімнатах може з’являтися грибок – саме через вологі штори або пористі матеріали. Особливо небезпечно, якщо такі матеріали накопичують вологу й залишаються вологими після прийняття душу чи ванни.

Важливість кольору

Колір віконних покриттів також має значення. Вони впливають на освітлення простору та його сприйняття. Найкраще обирати:

нейтральні або м’які теплі відтінки з рожевим підтоном – вони створюють приємну атмосферу;

уникати надто темних або насичених кольорів, які можуть затемнювати простір або спотворювати природне світло.

Це особливо актуально, якщо ванна кімната використовується як місце для ранкових рутин – макіяжу чи гоління.

Приватність і функціональність

Якщо у вас невелика ванна, особливо з вікном поряд із туалетом, варто надавати перевагу матовому склу або віконній плівці. Вони надають потрібну приватність і не потребують складного догляду.

А у просторій та добре вентильованій ванній можна дозволити собі вологостійкі римські штори, які додадуть м’якості та текстури інтер’єру.

До слова, створити ефект матового покриття на вікнах можна самостійно, використовуючи сіль Епсома і пиво.