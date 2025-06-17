Але чому плитка така холодна, навіть коли в кімнаті комфортна температура? Відповідь криється у властивостях матеріалів і принципах теплопередачі. Як це працює, розповідає 24 Канал.

До теми Чому у ванній кімнаті швидко з'являється пліснява

Чому плитка у ванній холодна

Температура плитки зазвичай така ж, як і температура в приміщенні. Проблема в тому, як вона віддає тепло. Коли ви торкаєтесь плитки шкірою, особливо ступнями, тепло з вашого тіла швидко передається плитці. Оскільки плитка має високу теплопровідність, вона миттєво відтягує тепло, створюючи відчуття холоду. Це схоже на дотик до металу – він теж здається холодним, хоча може бути тієї ж температури, що й інші об'єкти.

Пов'язана така властивість плитки з тим, що вона зазвичай виготовляється з кераміки або каменю – матеріалів, які мають високу щільність і теплопровідність. Це означає, що вони здатні швидко поглинати та передавати тепло. На відміну від, наприклад, дерева чи килима, які є теплоізоляторами, плитка не утримує тепло, а постійно його передає далі – у підлогу, стіни, повітря.

Чому це відчуття виникає саме у ванній

У ванній кімнаті часто використовується саме плитка через її вологостійкість та легкість у догляді. Але там рідко буває килим чи інші теплі покриття, тому взаємодія шкіри з холодною поверхнею – безпосередня.

Холод від плитки у ванній можна усунути / Фото Freepik

Крім того, у ванній зазвичай вища вологість, а волога повітря та волога поверхня посилюють теплопередачу, що також впливає на відчуття холоду.

Як зробити плитку у ванній менш холодною

Тепла підлога – один із найефективніших способів. Підігрів може бути водяним або електричним, і його можна встановити навіть під уже наявною плиткою.

Килимки або доріжки – інше просте рішення для щоденного використання. Текстильне покриття ізолює ноги від холодної поверхні.

Крім того, можна використовувати домашнє взуття – капці або шкарпетки допомагають уникнути прямого контакту зі шкірою.

Наостанок підвищення загальної температури у ванній – обігрівач або тепловентилятор – також можуть частково зменшити холод від плитки.

До слова, якщо холод від плитки не надто влаштовує, є ще 5 матеріалів для підлоги у ванній кімнаті.