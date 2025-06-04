Оконная лежанка для вашей кошки: как сделать стильное и удобное место для любимца

Кошки никогда не забывают, что когда-то их предки были обожествлены как божества. И даже сегодня они не готовы уступать в комфорте.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, если ваша кошка любит нежиться на солнце и наблюдать за миром из окна, создайте для нее особое место – удобную подвесную полочку, которая станет настоящим троном для пушистой хозяйки дома. Как сделать такую лежанку собственноручно, рассказываем далее.

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Создание сиденья

Сначала определите ширину подоконника между внутренними краями рамы и вырежьте фанеру нужного размера. Далее обработайте края полочки кожаной полоской и закрепите ее декоративными гвоздями.

Надежное крепление

Подвесьте конструкцию к оконной раме с помощью металлических крючков и предохранительной цепи.

Закрепите крючки с кольцами в верхних углах одной из длинных сторон полочки, а также в верхней части оконной рамы.

Оконная полочка для котов: смотрите видео

Измерьте длину цепей и прикрепите цепь к полочке с помощью S-образных крючков.

С противоположной стороны фанеры сделайте отверстия и закрепите полочку к подоконнику шурупами по дереву.

Уютный декор

Добавьте мягкую подушку и овчину, чтобы сделать место еще более уютным для вашего любимца.

К слову, есть еще один способ порадовать свою кошку, сделав лежак для домашнего любимца за минуту.