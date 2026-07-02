Дом Уютный дом Забудьте о белых оконных рамах: новый тренд делает интерьер более стильным и современным
2 июля, 18:41
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Забудьте о белых оконных рамах: новый тренд делает интерьер более стильным и современным

Алена Гогунская

Иногда, чтобы освежить интерьер и придать ему более стильный вид, не нужен дорогой ремонт. Достаточно изменить одну деталь, которая способна полностью изменить восприятие пространства.

Об этом приеме рассказала пользовательница TikTok @valeria.matrokhina, чье видео набрало тысячи просмотров.

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Что изменили в интерьере?

По словам автора, они решили отказаться от классических белых оконных рам и покрасили их в темный цвет. Как утверждает блогер, именно белые рамы часто "теряются" в интерьере и делают его менее выразительным. Зато темные окна:

  • создают контраст,
  • придают пространству глубину,
  • визуально делают дом дороже.

После такого обновления комната, по ее словам, стала выглядеть более современно, а сами окна превратились в стильный акцент интерьера.

Как выглядит обновленный интерьер: смотрите видео

Почему этот прием работает?

Дизайнеры давно используют темные элементы для создания контраста в интерьере. Черные, графитовые или темно-коричневые рамы помогают подчеркнуть геометрию пространства и привлекают внимание к окнам. Особенно эффектно такое решение смотрится в современных, минималистичных, скандинавских или лофт-интерьерах.

Кроме того, темные рамы хорошо сочетаются со:

  • светлыми стенами,
  • натуральным деревом,
  • нейтральными оттенками мебели.

Что стоит учесть?

Перед покраской важно убедиться, что материал оконных рам подходит для такого обновления. Для пластиковых, деревянных и алюминиевых конструкций используются разные типы красок и технологии нанесения.

Если работы выполнены правильно, смена цвета рам может стать доступным способом обновить интерьер без масштабного ремонта и значительных затрат. По словам автора видео, именно это простое решение сделало комнату визуально гораздо дороже.

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