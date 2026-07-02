Забудьте о белых оконных рамах: новый тренд делает интерьер более стильным и современным
Иногда, чтобы освежить интерьер и придать ему более стильный вид, не нужен дорогой ремонт. Достаточно изменить одну деталь, которая способна полностью изменить восприятие пространства.
Об этом приеме рассказала пользовательница TikTok @valeria.matrokhina, чье видео набрало тысячи просмотров.
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Что изменили в интерьере?
По словам автора, они решили отказаться от классических белых оконных рам и покрасили их в темный цвет. Как утверждает блогер, именно белые рамы часто "теряются" в интерьере и делают его менее выразительным. Зато темные окна:
- создают контраст,
- придают пространству глубину,
- визуально делают дом дороже.
После такого обновления комната, по ее словам, стала выглядеть более современно, а сами окна превратились в стильный акцент интерьера.
Как выглядит обновленный интерьер: смотрите видео
Почему этот прием работает?
Дизайнеры давно используют темные элементы для создания контраста в интерьере. Черные, графитовые или темно-коричневые рамы помогают подчеркнуть геометрию пространства и привлекают внимание к окнам. Особенно эффектно такое решение смотрится в современных, минималистичных, скандинавских или лофт-интерьерах.
Кроме того, темные рамы хорошо сочетаются со:
- светлыми стенами,
- натуральным деревом,
- нейтральными оттенками мебели.
Что стоит учесть?
Перед покраской важно убедиться, что материал оконных рам подходит для такого обновления. Для пластиковых, деревянных и алюминиевых конструкций используются разные типы красок и технологии нанесения.
Если работы выполнены правильно, смена цвета рам может стать доступным способом обновить интерьер без масштабного ремонта и значительных затрат. По словам автора видео, именно это простое решение сделало комнату визуально гораздо дороже.