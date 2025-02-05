Декор из ничего: как превратить тубусы из-под чипсов в изысканные органайзеры
Изысканный декор для дома можно сделать, не тратя дополнительных средств на материалы. К примеру, тубусы из-под чипсов можно превратить в изысканные органайзеры.
Такой идеей в сети поделилась блогерша. Как сделать стильные органайзеры – сообщает 24 Канал со ссылкой на @uandriyashykk.
Интересно Необходимые материалы у вас уже есть: как собственноручно сделать книжную подставку
Как из ничего сделать органайзеры
Если вы любите есть чипсы в тубусах, то несколько упаковок можно сохранить для будущего интересного декора. Поскольку тубусы изготовлены из плотного картона, а внутри имеют специальное покрытие, то их легко можно превратить в органайзеры.
Так, стоит взять краску любого цвета и покрасить тубус и крышку. Блогерша решила сделать изысканные органайзеры, поэтому выбрала золотую краску. Пока тубусы сохнут, то стоит подготовить декоративные элементы.
В частности, с фоамирана следует вырезать этикетки, а старые бусы – разобрать. Все элементы также стоит покрасить в такой же цвет, как и органайзеры. Когда все детали готовы, а краска высохла, декоративные элементы можно приклеивать.
Изысканные органайзеры своими руками: смотрите видео
Такие органайзеры можно использовать для хранения круп, порошков для стирки или канцелярии. Кроме того, такие тубусы также станут украшением интерьера, ведь добавлять изысканной атмосферы.