Декор из ничего: как превратить тубусы из-под чипсов в изысканные органайзеры

Изысканный декор для дома можно сделать, не тратя дополнительных средств на материалы. К примеру, тубусы из-под чипсов можно превратить в изысканные органайзеры.

Такой идеей в сети поделилась блогерша. Как сделать стильные органайзеры – сообщает 24 Канал со ссылкой на @uandriyashykk.

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Как из ничего сделать органайзеры

Если вы любите есть чипсы в тубусах, то несколько упаковок можно сохранить для будущего интересного декора. Поскольку тубусы изготовлены из плотного картона, а внутри имеют специальное покрытие, то их легко можно превратить в органайзеры.

Так, стоит взять краску любого цвета и покрасить тубус и крышку. Блогерша решила сделать изысканные органайзеры, поэтому выбрала золотую краску. Пока тубусы сохнут, то стоит подготовить декоративные элементы.

В частности, с фоамирана следует вырезать этикетки, а старые бусы – разобрать. Все элементы также стоит покрасить в такой же цвет, как и органайзеры. Когда все детали готовы, а краска высохла, декоративные элементы можно приклеивать.

Изысканные органайзеры своими руками: смотрите видео

Такие органайзеры можно использовать для хранения круп, порошков для стирки или канцелярии. Кроме того, такие тубусы также станут украшением интерьера, ведь добавлять изысканной атмосферы.