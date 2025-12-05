Лайфхаки, которые изменят вашу жизнь: блогер рассказал, как организовать пространство на кухне

Многие из нас ежедневно сталкиваются с проблемой пищевых отходов и беспорядка на кухне. Однако есть простые бытовые лайфхаки помогают экономить время, деньги и сохранять продукты свежими дольше.

Один из самых популярных инфлюенсеров в этой сфере – Армен, за которым в инстаграме следят почти 10 миллионов человек, поделился проверенными советами для дома, передает 24 Канал.

Как уменьшить пищевые отходы на кухне?

Замораживайте шпинат порционно

Свежий шпинат имеет свойство портиться буквально за 2 дня. Армен советует сразу после покупки промыть его, порезать порциями, сложить в пакеты с застежкой и заморозить. Так он не вянет и не выбрасывается.

Избавьтесь от коробок с хлопьями

По словам эксперта, картонная упаковка - главный враг свежести. Он предлагает пересыпать хлопья в большие пакеты с застежкой-молнией: они занимают меньше места; не открываются сами; позволяют видеть остаток продукта.

Выращивайте собственные травы

Травы продаются большими пучками, но используют их обычно по веточке. Армен отмечает: до 60% зелени выбрасывается, потому что быстро вянет. Вместо этого он советует иметь дома маленькие горшки с тимьяном, базиликом или розмарином. Это экономно и удобно.

Покупайте меньше – и экономьте больше

Популярная привычка покупать "оптом" может оказаться ловушкой: чем больше покупаешь, тем больше выбрасываешь. Армен призывает планировать меню и покупать только то, что точно будет использовано. Это сокращает расходы и уменьшает количество отходов.

Как навести порядок на кухне за 15 минут?

Эксперты Home Made Simple рекомендуют выделять 15 минут для наведения порядка на кухне, чтобы улучшить ее функциональность и уменьшить беспорядок.

А профессиональные клинеры напоминают, что не стоит начинать уборку без подготовки и игнорировать принцип "сверху вниз".

Как отмыть старый жир на кухонных шкафах?

Ранее мы писали, что старый жир на кухонных шкафах можно легко удалить с помощью обычного масла, нанесенного на ткань. Для лучшего эффекта можно добавить пищевую соду для абразивности или лимонный сок для свежего аромата.