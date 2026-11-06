Просто занести в дом недостаточно: что нужно сделать с геранью, чтобы она пышно зацвела весной

Герань может украшать балкон несколько сезонов подряд, если вовремя позаботиться о ее зимовке. Однако просто занести горшок в теплую комнату недостаточно: чрезмерный полив и неподходящее место могут ослабить растение еще до весны.

Специалисты британского Королевского садоводческого общества советуют переносить ее под укрытие заранее, пока холод не повредил растение.

Где держать герань зимой?

Для прохладной зимовки подойдет светлая веранда, застекленный балкон или другое помещение, где температура держится примерно на уровне 5–10 градусов тепла. Главное – чтобы даже ночью там не было заморозков. Ставить горшок возле батареи нежелательно.

В тепле при недостаточном освещении побеги могут вытягиваться, а растение – терять компактную форму. Темный подвал для зимовки облиственной пеларгонии в горшке также не лучший выбор: ей нужен свет. Перед переносом удалите сухие листья, увядшие соцветия и поврежденные части. Внимательно осмотрите нижнюю сторону листьев и стеблей, чтобы вместе с цветком не занести домой вредителей.



Что сделать с геранью для пышного цветения весной / Фото Unsplash

Какая ошибка чаще всего вредит растению?

В прохладном помещении почва просыхает медленнее, поэтому летний режим полива нужно изменить. Постоянно влажная земля создает риск загнивания корней. Не поливайте герань только потому, что наступил определенный день. Сначала проверьте субстрат: между поливами он должен хорошо подсыхать.

Воду, стекшую в поддон, сливайте, а горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия. Частота полива зависит от температуры, размера горшка и состояния растения. Чем прохладнее место зимовки, тем осторожнее нужно увлажнять почву.

Как подготовить герань к новому цветению?

В конце зимы или весной, когда станет больше света, осмотрите куст. Удалите сухие части и укоротите слишком вытянутые побеги – это поможет вернуть растению аккуратную форму. Весеннюю обрезку пеларгоний, зимовавших в помещении, рекомендуют и специалисты Университета штата Айова.

При необходимости пересадите цветок в свежий субстрат. Не стоит брать значительно больший горшок: выбирайте емкость в соответствии с размером корневой системы. Выносите герань на балкон после окончания ночных заморозков.

К уличным условиям приучайте постепенно в течение примерно двух недель, сначала выставляя растение ненадолго в защищенное место. Так растение легче адаптируется и подготовится к новому сезону цветения.