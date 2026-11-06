Просто занести в дім недостатньо: що зробити з геранню для пишного цвітіння навесні

Фахівці британського Королівського садівничого товариства радять переносити її під укриття завчасно, поки холод не пошкодив рослину.

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Де тримати герань узимку?

Для прохолодної зимівлі підійде світла веранда, засклений балкон або інше приміщення, де температура тримається приблизно на рівні 5 – 10 градусів тепла. Головне – щоб навіть уночі там не було заморозків. Ставити горщик біля батареї небажано.

У теплі за недостатнього освітлення пагони можуть витягуватися, а рослина – втрачати компактну форму. Темний підвал для зимівлі облистненої пеларгонії в горщику також не найкращий вибір: їй потрібне світло. Перед перенесенням приберіть сухе листя, зів'ялі суцвіття та пошкоджені частини. Уважно огляньте нижній бік листків і стебла, щоб разом із квіткою не занести додому шкідників.



Що зробити з геранню для пишного цвітіння навесні / Фото Unsplash

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Яка помилка найчастіше шкодить рослині?

У прохолодному приміщенні ґрунт просихає повільніше, тому літній режим поливу потрібно змінити. Постійно мокра земля створює ризик загнивання коріння. Не поливайте герань лише тому, що настав визначений день. Спочатку перевірте субстрат: між поливами він має добре підсихати.

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Воду, яка стекла в піддон, зливайте, а горщик обов'язково повинен мати дренажні отвори. Частота поливу залежить від температури, розміру горщика та стану рослини. Що прохолодніше місце зимівлі, то обережніше потрібно зволожувати землю.

Як підготувати герань до нового цвітіння?

Наприкінці зими або навесні, коли побільшає світла, огляньте кущ. Видаліть сухі частини та вкоротіть надто витягнуті пагони – це допоможе повернути рослині охайну форму. Весняне обрізування пеларгоній, які зимували в приміщенні, рекомендують і фахівці Університету штату Айова.

За потреби пересадіть квітку у свіжий субстрат. Значно більший горщик брати не варто: обирайте ємність відповідно до розміру кореневої системи. Повертайте герань на балкон після завершення нічних заморозків.

До вуличних умов привчайте поступово протягом приблизно двох тижнів, спочатку виставляючи її ненадовго в захищене місце. Так рослина легше адаптується та підготується до нового сезону цвітіння.