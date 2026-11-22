Собрать малину не один, а два раза за сезон вполне реально. Для этого нужно правильно обрезать ремонтантные кусты осенью и не удалять побеги, которые обеспечат раннее плодоношение в следующем году.

Однако, как отметила огородница Надежда Подлесняк в видео на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок", такой способ имеет и обратную сторону. Дело в том, что двойной урожай истощает растение, а ягоды могут стать мельче.

По словам огородницы, схема обрезки зависит от сорта малины:

летние сорта плодоносят на двухлетних побегах,

а ремонтантные способны формировать ягоды уже на ветках текущего года.

Поэтому перед обрезкой важно определиться, сколько урожаев вы хотите получить в следующем сезоне.

Как правильно обрезать обычную летнюю малину?

Обычная летняя малина дает ягоды на побегах второго года жизни. Поэтому молодые ветки, выросшие в этом сезоне, нужно сохранить – именно на них следующим летом появится урожай.

Если взять, например, обычную летнюю малину, то она дает урожай на побегах прошлого года,

– пояснила Надежда Подлесняк.

После завершения плодоношения старые двухлетние ветки вырезают у самой земли. Также нужно удалить слабые, тонкие и поврежденные побеги. Садовод советует оставлять примерно 6–8 самых крепких веток на каждый погонный метр малинового куста. Весной их верхушки можно укоротить, чтобы стимулировать образование боковых веточек.

Как правильно обрезать малину осенью: смотрите видео

Как обрезать ремонтантную малину для одного урожая?

Ремонтантная малина плодоносит на побегах текущего года. Если вы хотите получить один урожай в конце лета или осенью, проще всего полностью срезать надземную часть куста. Делать это нужно поздней осенью, после опадения листьев и наступления устойчивых заморозков.

Мы всю малину скашиваем – просто срезаем на уровне земли. Весной появляются молодые побеги, которые и дают урожай в этом же году,

– рассказала огородница.

Весной, когда молодые ветки вырастут до 15–20 сантиметров, нужно оставить 5–7 самых сильных побегов на каждый погонный метр, а остальные удалить. Такой способ также помогает убрать старые растительные остатки, на которых могут зимовать вредители и возбудители болезней.

Как получить два урожая малины в год?

Для двойного плодоношения применяют комбинированную обрезку. Осенью в этом случае нельзя срезать все ветки под корень. Нужно удалить только старые двухлетние побеги, которые уже дали летний урожай, а молодые оставить.

Весной на сохраненных ветках обрезают верхушки, которые уже плодоносили. Нижняя часть побегов обеспечит ранний урожай, а новые ветки, которые вырастут из земли, дадут ягоды в конце лета и осенью. Однако такой метод имеет недостатки.

Двойное плодоношение, конечно, истощает куст. Ягоды при таком методе мельче, а осенний урожай созревает чуть позже – примерно на две недели,

– предупредила Надежда Подлесняк.

Поэтому садоводам стоит взвесить, что важнее: два периода плодоношения или один урожай с более крупными ягодами.