Однак, як зазначила городниця Надія Підлісняк у відео на ютуб-каналі "Дім та присадибна ділянка", такий спосіб має і зворотний бік. Річ у тім, що подвійний урожай виснажує рослину, а ягоди можуть стати дрібнішими.

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За словами городинці, схема обрізки залежить від різновиду малини:

літні сорти плодоносять на дворічних пагонах,

а ремонтантні здатні формувати ягоди вже на гілках поточного року.

Тому перед обрізанням важливо визначитися, скільки врожаїв ви хочете отримати наступного сезону.

Як правильно обрізати звичайну літню малину?

Звичайна літня малина дає ягоди на пагонах другого року життя. Тому молоді гілки, які виросли цього сезону, потрібно зберегти – саме на них наступного літа з'явиться врожай.

Якщо взяти, наприклад, звичайну літню малину, то вона дає врожай на пагонах минулого року– пояснила Надія Підлісняк.

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Після завершення плодоношення старі дворічні гілки вирізають біля землі. Також потрібно прибрати слабкі, тонкі та пошкоджені пагони. Городниця радить залишати приблизно 6 – 8 найміцніших гілок на кожен погонний метр малинника. Навесні їхні верхівки можна вкоротити, щоб стимулювати утворення бічних гілочок.

Як правильно обрізати малину восени: дивіться відео

Як обрізати ремонтантну малину для одного врожаю?

Ремонтантна малина плодоносить на пагонах поточного року. Якщо хочете отримувати один урожай наприкінці літа або восени, найпростіше повністю зрізати надземну частину куща. Робити це потрібно пізньої осені, після опадання листя та настання стійких заморозків.

Ми всю малину скошуємо – просто зрізаємо на рівні землі. Навесні з'являються молоді пагони, які й дають урожай у цьому ж році– розповіла городниця.

Навесні, коли молоді гілки виростуть до 15 – 20 сантиметрів, потрібно залишити 5 – 7 найсильніших пагонів на кожен погонний метр, а решту видалити. Такий спосіб також допомагає прибрати старі рослинні рештки, на яких можуть зимувати шкідники та збудники хвороб.

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Як отримати два врожаї малини за рік?

Для подвійного плодоношення застосовують комбіновану обрізку. Восени в цьому випадку не можна зрізати всі гілки під корінь. Потрібно видалити лише старі дворічні пагони, які вже дали літній урожай, а молоді залишити.

Навесні на збережених гілках обрізають верхівки, які вже плодоносили. Нижня частина пагонів забезпечить ранній урожай, а нові гілки, що виростуть із землі, дадуть ягоди наприкінці літа та восени. Однак такий метод має недоліки.

Подвійне плодоношення, звичайно, виснажує кущ. Ягоди за такого методу дрібніші, а осінній урожай достигає трохи пізніше – приблизно на два тижні– попередила Надія Підлісняк.

Тому садівникам варто зважити, що важливіше: два періоди плодоношення чи один урожай із більшими ягодами.