Больше не придется копать каждую ямку: эта простая находка значительно облегчит посадку луковиц

Высаживать десятки нарциссов, гиацинтов или других весенних цветов вручную довольно утомительно, особенно если почва плотная. Каждый луковицу нужно заглубить, а работа маленькой садовой лопаткой отнимает немало сил.

Облегчит осеннюю посадку может простая насадка для инструмента, который есть во многих хозяйствах. Как она работает и что еще ей нужно, рассказывает House Digest.

Как насадка для дрели облегчает посадку?

Речь идет о шнековой насадке для аккумуляторной дрели. Она работает как небольшой садовый бур и помогает проделывать в земле отверстия без длительного копания лопаткой. Особенно удобно использовать ее на плотной или утрамбованной почве, а также при массовой посадке цветов.

Глубина ямки зависит от размера луковицы. По общему правилу, она должна примерно в три раза превышать ее ширину. Например, для луковицы шириной 2,5 сантиметра нужно отверстие глубиной около 7,5 сантиметра.

Шнековые насадки выпускаются разных размеров, поэтому бур следует подбирать в соответствии с диаметром луковиц. Набор из нескольких насадок будет удобен для тех, кто планирует высаживать разные цветы. Такой способ помогает быстрее подготовить много ямок и снижает нагрузку на спину.

В то же время нужно учитывать, что во время работы бур может разбрасывать землю вокруг.

Что еще пригодится садовый бур?

Шнековую насадку можно использовать не только для посадки луковиц. Небольшие буры подходят для подготовки ямок под рассаду и сезонные цветы. Более длинными насадками можно делать отверстия вокруг деревьев для глубокого полива и поступления воздуха в почву.

Такие буры используют как в рыхлой земле, так и в твердой глинистой почве. Главное – правильно подобрать ширину и длину насадки в соответствии с работой, которую нужно выполнить. Более крупные шнеки могут пригодиться для перемешивания компоста или измельчения сорняков.

Насадки также используют за пределами сада – для перемешивания краски и подготовки отверстий под колья для ограды, садовые светильники или зонты.

Набор сверл для дрели может заменить сразу несколько ручных инструментов. Однако для обычной посадки цветов достаточно насадки, размер которой соответствует луковицам и необходимой глубине ямок.