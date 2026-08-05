Полегшити осінню посадку може проста насадка для інструмента, який є в багатьох господарствах. Як вона працює та де ще стане у пригоді, розповідає House Digest.

Як насадка для дриля полегшує посадку?

Йдеться про шнекову насадку для акумуляторного дриля. Вона працює як невеликий садовий бур і допомагає робити в землі отвори без тривалого копання лопаткою. Особливо зручно використовувати її на щільному або утрамбованому ґрунті та під час масової посадки квітів.

Глибина ямки залежить від розміру цибулини. За загальним правилом, вона має приблизно втричі перевищувати її ширину. Наприклад, для цибулини завширшки 2,5 сантиметра потрібен отвір глибиною близько 7,5 сантиметра.

Шнекові насадки випускають у різних розмірах, тому бур варто підбирати відповідно до діаметра цибулин. Набір із кількох насадок буде зручним для тих, хто планує висаджувати різні квіти. Такий спосіб допомагає швидше підготувати багато ямок і зменшує навантаження на спину.

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Водночас потрібно враховувати, що під час роботи бур може розкидати землю навколо.

Де ще стане у пригоді садовий бур?

Шнекову насадку можна використовувати не лише для посадки цибулин. Невеликі бури підходять для підготовки ямок під розсаду та сезонні квіти. Довшими насадками можна робити отвори навколо дерев для глибокого поливу та надходження повітря до ґрунту.

Такі бури використовують як у пухкій землі, так і у твердому глинистому ґрунті. Головне – правильно підібрати ширину й довжину насадки відповідно до роботи, яку потрібно виконати. Більші шнеки можуть стати у пригоді для перемішування компосту або подрібнення бур'янів.

Насадки також використовують поза садом – для перемішування фарби та підготовки отворів під кілки огорожі, садові світильники чи парасолі.

Набір бурів для дриля може замінити одразу кілька ручних інструментів. Проте для звичайної посадки квітів достатньо насадки, розмір якої відповідає цибулинам і потрібній глибині ямок.