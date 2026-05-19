Стоит как частный остров: Рианна показала свой роскошный особняк

Мировая поп-звезда Рианна продемонстрировала свой роскошный дом в престижном районе Беверли-Хиллз. Стоимость элитного поместья оценивается примерно в 14 миллионов долларов, что легко сопоставимо со стоимостью частного острова.

Что известно об элитном особняке звезды и как он выглядит – рассказало издание Architectural Digest.

Что известно о доме Рианны?

Особняк поражает современной архитектурой, панорамными стеклянными стенами и большой частной территорией для отдыха. Площадь дома составляет более 700 квадратных метров, а его ориентировочная стоимость – около 14 миллионов долларов. На территории есть:

бассейн,

терраса для вечеринок,

лаунж-зона под открытым небом.

Как пишет Reuters, дом звезды расположен среди зеленых холмов одного из самых дорогих районов Калифорнии Беверли-Хиллз, который давно облюбовали голливудские знаменитости, музыканты и бизнесмены. Дом Рианны окружен зеленью и скрыт от посторонних глаз.

Как выглядит особняк?

Особняк выполнен в современном минималистическом стиле. Главная особенность дома – огромные панорамные окна, которые наполняют помещение естественным светом и открывают виды на холмы Калифорнии. Интерьер оформлен в светлых тонах с использованием дизайнерской мебели и дорогих материалов.

По данным американских медиа, роскошный особняк обошелся Рианне примерно в 14 миллионов долларов. Для Беверли-Хиллз такая цена считается типичной для премиальной недвижимости. Эксперты отмечают, что знаменитости выбирают этот район из-за престижа, высокого уровня безопасности и живописных пейзажей.

Как выглядит особняк Рианны / Фото Mega

Что такое 14 миллионов долларов?

Для лучшего понимания мы провели аналогию с тем, что можно было бы купить за эти деньги. Итак, 14 миллионов долларов – это примерно:

180 – 250 квартир в регионах Украины или 25 – 40 квартир бизнес-класса в Киеве или целый небольшой жилой комплекс;

или более 200 новых Toyota Camry или около 140 BMW X5;

или частный остров в некоторых странах";

или суперяхта;

или примерно 9 000 – 28 000 FPV-дронов, в зависимости от комплектации и цены;

или около 2 800 – 14 000 дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими БПЛА;

Как можно увидеть, 14 миллионов долларов – это сумма, которая в разных контекстах выглядит совершенно по-разному: от роскошной недвижимости или суперяхты до тысяч дронов или военного оборудования, способного влиять на ситуацию на фронте.

Добавим, что Рианна – одна из самых успешных артисток современности. Она также известна как основательница брендов Fenty Beauty и Savage X Fenty. Благодаря успешному бизнесу певица входит в список самых богатых женщин в мировом шоу-бизнесе. И хотя Рианна не является публичным послом Украины и не делала прямых заявлений в поддержку Украины, но она имеет сильную гуманитарную деятельность в мире.

