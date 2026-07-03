Не краска и не декоративная штукатурка: какой материал для стен стремительно набирает популярность

Еще несколько лет назад декоративная штукатурка и классические рулонные обои были одними из самых популярных способов отделки стен. Однако в последнее время дизайнеры все чаще обращают внимание на другой материал – жидкие обои.

Как пишет Hackrea, жидкие обои ценятся за бесшовное покрытие, способность скрывать мелкие недостатки поверхности и долговечность.

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Что такое жидкие обои?

Несмотря на название, это вовсе не обычные обои в рулонах. Жидкие обои – это декоративное покрытие в виде сухой смеси, в состав которой входят натуральные волокна целлюлозы, хлопка или шелка, клеевая основа и декоративные добавки, в частности перламутр, минеральные частицы или блестки.

Перед использованием смесь разбавляют водой, после чего наносят на стены шпателем. В результате образуется сплошное покрытие без стыков и заметных швов.

Почему жидкие обои набирают популярность?

Одним из главных преимуществ этого материала является его способность маскировать небольшие неровности, царапины и микротрещины на стенах. Благодаря этому можно сократить расходы на тщательное выравнивание поверхности перед ремонтом.

Среди других преимуществ жидких обоев:

бесшовное покрытие;

натуральный состав без резкого запаха;

хорошая паропроницаемость, позволяющая стенам "дышать";

возможность локального ремонта без полной замены отделки;

длительный срок службы – по данным производителей, до 15–20 лет при надлежащем уходе.

Еще одной особенностью является простота восстановления. Если отдельный участок повредился, его достаточно смочить водой, удалить старый материал и нанести новый слой.



Что такое жидкие обои / Фото Prom

К тому же, если стены уже подготовлены, нанесение жидких обоев не занимает много времени. Процесс состоит из нескольких этапов:

очистки и грунтования поверхности,

приготовления смеси в соответствии с инструкцией производителя,

нанесения слоя толщиной примерно 2–3 миллиметра,

естественного высыхания.

В большинстве случаев одну комнату можно отделать за один день, хотя полное высыхание покрытия длится от одной до трех суток в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Какие есть недостатки?

Несмотря на многочисленные преимущества, жидкие обои подходят не для всех помещений. Их не рекомендуют использовать в ванных комнатах, душевых или в местах, где поверхность постоянно контактирует с влагой. Без дополнительного защитного покрытия материал также плохо переносит частую влажную уборку.

Кроме того, отдельные виды могут постепенно терять насыщенность цвета под воздействием прямых солнечных лучей, а рельефная текстура иногда привлекает внимание домашних животных, в частности кошек.

В современном дизайне интерьеров все большую популярность приобретают долговечные и практичные решения, не требующие полной замены в случае повреждения. Именно этим требованиям соответствуют жидкие обои. Они позволяют быстро обновить интерьер, скрыть небольшие дефекты стен и, при условии правильного ухода, могут служить много лет.