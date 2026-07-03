Как пишет Hackrea, жидкие обои ценятся за бесшовное покрытие, способность скрывать мелкие недостатки поверхности и долговечность.
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Что такое жидкие обои?
Несмотря на название, это вовсе не обычные обои в рулонах. Жидкие обои – это декоративное покрытие в виде сухой смеси, в состав которой входят натуральные волокна целлюлозы, хлопка или шелка, клеевая основа и декоративные добавки, в частности перламутр, минеральные частицы или блестки.
Перед использованием смесь разбавляют водой, после чего наносят на стены шпателем. В результате образуется сплошное покрытие без стыков и заметных швов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Почему жидкие обои набирают популярность?
Одним из главных преимуществ этого материала является его способность маскировать небольшие неровности, царапины и микротрещины на стенах. Благодаря этому можно сократить расходы на тщательное выравнивание поверхности перед ремонтом.
Среди других преимуществ жидких обоев:
- бесшовное покрытие;
- натуральный состав без резкого запаха;
- хорошая паропроницаемость, позволяющая стенам "дышать";
- возможность локального ремонта без полной замены отделки;
- длительный срок службы – по данным производителей, до 15–20 лет при надлежащем уходе.
Еще одной особенностью является простота восстановления. Если отдельный участок повредился, его достаточно смочить водой, удалить старый материал и нанести новый слой.
Что такое жидкие обои / Фото Prom
К тому же, если стены уже подготовлены, нанесение жидких обоев не занимает много времени. Процесс состоит из нескольких этапов:
- очистки и грунтования поверхности,
- приготовления смеси в соответствии с инструкцией производителя,
- нанесения слоя толщиной примерно 2–3 миллиметра,
- естественного высыхания.
В большинстве случаев одну комнату можно отделать за один день, хотя полное высыхание покрытия длится от одной до трех суток в зависимости от температуры и влажности воздуха.
Какие есть недостатки?
Несмотря на многочисленные преимущества, жидкие обои подходят не для всех помещений. Их не рекомендуют использовать в ванных комнатах, душевых или в местах, где поверхность постоянно контактирует с влагой. Без дополнительного защитного покрытия материал также плохо переносит частую влажную уборку.
Кроме того, отдельные виды могут постепенно терять насыщенность цвета под воздействием прямых солнечных лучей, а рельефная текстура иногда привлекает внимание домашних животных, в частности кошек.
В современном дизайне интерьеров все большую популярность приобретают долговечные и практичные решения, не требующие полной замены в случае повреждения. Именно этим требованиям соответствуют жидкие обои. Они позволяют быстро обновить интерьер, скрыть небольшие дефекты стен и, при условии правильного ухода, могут служить много лет.