Перебои со светом могут испортить технику: эксперт рассказал, как это предотвратить
- Лучше не включать одновременно мощные устройства, такие как стиральная машина и электрический чайник.
- Для чувствительной техники следует использовать стабилизаторы и источники бесперебойного питания.
На фоне сложной ситуации в энергосистеме украинцам советуют экономичнее потреблять электроэнергию. Во время перебоев со светом есть риск испортить технику.
Как предотвратить поломку техники в случае перебоев со светом, рассказали в "Розетке", передает 24 Канал.
Как правильно пользоваться техникой?
В "Розетке" советуют не включать одновременно мощные устройства, например, стиральную машину и электрический чайник или обогреватель.
Чтобы защитить технику от скачков напряжения во время блекаутов, следует использовать стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания (UPS) или зарядные станции.
Также полезны качественные фильтры и защитные розетки. При выборе генератора следует обращать внимание на инверторные модели, которые обеспечивают стабильное напряжение и безопасную работу чувствительной электроники.
Большие бытовые приборы лучше включить в часы, когда напряжение более стабильное.
Обратите внимание! Как пишет Southern Living, стирать и сушить одновременно не всегда безопасно. И стиралка, и сушилка потребляют много электроэнергии. Если они подключены к одной линии, это может привести к перегрузке, выбитые предохранители, перегрев проводки или даже пожар. В новых домах стиральная машина и сушилка обычно имеют отдельные цепи, но в старых – нет. Если оба шнура идут в двойную розетку, значит они делят один контур, и включать их вместе опасно. Также не стоит запускать стиральную машину во время душа или работы других водозатратных приборов – это снижает давление и может повлиять на работу техники.
Сушить и стирать одновременно может быть опасно / Фото Antonis Achilleos
Какие бытовые приборы потребляют больше всего электроэнергии?
Некоторые домашние приборы значительно повышают счета за свет:
- Сушильная машина потребляет больше всего – около 4,5 кВт/час. Лучше сушить вещи на воздухе или включать режим экономии.
- Посудомойка использует около 3,6 кВт/ч. Чтобы не тратить лишнее, запускайте ее только полной.
- Холодильник с морозилкой работает непрерывно, поэтому потребляет много энергии. Регулярно размораживайте его и держите дверцу закрытой.
- Стиральная машина тоже "тянет" свет. Чтобы сэкономить, используйте экорежим, более низкую температуру и полную загрузку.
- Электродуховка потребляет до 3,5 кВт/ч. Более экономная альтернатива – мультипечь или аэрогриль.