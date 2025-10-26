Перебої зі світлом можуть зіпсувати техніку: експерт розповів, як цьому запобігти
- Краще не вмикати одночасно потужні пристрої, такі як пральна машина і електричний чайник.
- Для чутливої техніки слід використовувати стабілізатори та джерела безперебійного живлення.
На тлі складної ситуації в енергосистемі українцям радять економіше споживати електроенергію. Під час перебоїв зі світлом є ризик зіпсувати техніку.
Як запобігти поломці техніки у разі перебоїв зі світлом, розповіли у "Розетці", передає 24 Канал.
Як правильно користуватись технікою?
У "Розетці" радять не вмикати одночасно потужні пристрої, наприклад, пральну машину і електричний чайник або обігрівач.
Щоб захистити техніку від стрибків напруги під час блекаутів слід використовувати стабілізатори напруги, джерела безперебійного живлення (UPS) чи зарядні станції. Також корисні якісні фільтри та захисні розетки від перенапруги. При виборі генератора варто звертати увагу на інверторні моделі, які забезпечують стабільну напругу і безпечну роботу чутливої електроніки.
Великі побутові прилади краще увімкати у години, коли напруга більш стабільна.
Зверніть увагу! Як пише Southern Living, прати й сушити одночасно не завжди безпечно. І пралка, і сушарка споживають багато електроенергії. Якщо вони підключені до однієї лінії, це може спричинити перевантаження, вибиті запобіжники, перегрів проводки або навіть пожежу. У нових будинках пральна машина й сушарка зазвичай мають окремі кола, але в старих – ні. Якщо обидва шнури йдуть у подвійну розетку, значить вони ділять один контур, і вмикати їх разом небезпечно. Також не варто запускати пральну машину під час душу або роботи інших водозатратних приладів – це знижує тиск і може вплинути на роботу техніки.
Сушити і прати одночасно може бути небезпечно / Фото Antonis Achilleos
Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії?
Деякі домашні прилади значно підвищують рахунки за світло:
- Сушильна машина споживає найбільше – близько 4,5 кВт/год. Краще сушити речі на повітрі або вмикати режим економії.
- Посудомийка використовує близько 3,6 кВт/год. Щоб не витрачати зайве, запускайте її лише повною.
- Холодильник із морозилкою працює безперервно, тому споживає багато енергії. Регулярно розморожуйте й тримайте дверцята зачиненими.
- Пральна машина теж "тягне" світло. Щоб зекономити, використовуйте екорежим, нижчу температуру та повне завантаження.
- Електродуховка споживає до 3,5 кВт/год. Економніша альтернатива – мультипіч або аерогриль.