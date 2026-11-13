Дизайнеры предостерегают от открытых душевых: почему такое решение подходит не всем

Душевая без дверей визуально расширяет ванную комнату и придает интерьеру легкость. Однако решение, которое эффектно смотрится на фотографиях, в быту может обернуться мокрым полом и ощущением прохлады. Поэтому при планировании важно учесть не только дизайн, но и то, как вода и тепло будут вести себя в открытом пространстве.

В комментарии для Homes & Gardens дизайнер Сара Мур отметила, что слишком большие душевые могут быть холодными и занимать пространство, которое можно использовать более практично.

Почему душевая без дверей не всегда удобна?

Одна из главных проблем – брызги за пределами зоны купания. Если душевая лейка направлена в сторону открытого входа, а защитная панель слишком мала, вода будет попадать на пол и соседние поверхности. Еще один недостаток – сквозняки и прохлада. Открытое ограждение хуже удерживает теплый воздух вокруг человека, поэтому комфорт в значительной степени зависит от температуры в ванной комнате.

Также стоит учесть вопрос приватности. Полностью открытая зона может быть неудобной, если помещением одновременно пользуются несколько членов семьи. Прозрачное стекло задерживает брызги, но не скрывает человека от посторонних глаз.

Почему душевая без дверей не всегда удобна / Фото Unsplash

Почему важно продумать отвод воды?

Беспороговая душевая требует правильно спроектированного уклона пола к сливу. В противном случае вода может скапливаться или растекаться по комнате. Мокрый пол за пределами душевой также повышает риск поскользнуться.

Важное значение имеет и расположение лейки: поток лучше направлять внутрь душевой, а не к выходу. Даже продуманная открытая конструкция не задерживает все брызги, поэтому окружающие поверхности должны быть пригодны для контакта с влагой.

Чем можно заменить полностью открытую душевую?

Сохранить визуальную легкость поможет стационарная стеклянная перегородка. Она отделяет мокрую зону и перехватывает часть брызг. Однако душевая с такой панелью и открытым входом все равно остается конструкцией без дверей.

Если главная цель – лучше сдерживать воду и сохранять тепло, более практичным вариантом может быть стеклянное ограждение с дверью. Для большей приватности можно выбрать матовое или фактурное стекло. При этом беспороговый вход и наличие дверей не противоречат друг другу: эти решения можно совместить в одном проекте.

Нужно ли полностью отказываться от открытого душа?

Открытая душевая может быть комфортной, если для нее достаточно места, брызги сдерживает продуманная планировка, а комната хорошо отапливается. Проблемы возникают, когда внешний вид становится важнее условий ежедневного пользования.

Поэтому выбирать стоит не просто между "модной" и "немодной" конструкцией, а между решениями, которые соответствуют размерам ванной комнаты и потребностям ее обитателей.